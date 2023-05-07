قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أنه من المستحيل القضاء ‏بالكامل على كوفيد-19 على مستوى العالم.

وأوضح رايان، أنه من المستحيل القضاء ‏بالكامل على كوفيد-19 على المستوى العالمي لأن طرق انتقاله من الحيوان إلى البشر تعقد ‏الوضع.‏

وصرح: “لا أعتقد ذلك، هناك معايير محددة جدا عندما يمكنك القضاء على الفيروس، ما نراه هنا هو فيروس تطور سريعا، من الممكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس، لذلك يمكن أن يختبئ في أماكن مختلفة، ليس فقط في البشر، ومن الصعب للغاية التحدث عن القضاء عليه في هذه الحالة”.

وأضاف رايان أن البشر قادرون على القضاء على الخطر الذي يسببه الفيروس على الصحة العامة، من خلال التطعيم والعلاج، مضيفا: “يمكننا إنهاء حالة الطوارئ، لكن لا يمكننا إنهاء الفيروس”.

وتابع: “إذن، هل يمكننا القضاء على كوفيد-19؟ أعتقد أن الإجابة غير مرجحة للغاية، إن لم تكن مستحيلة”.