كشفت جامعة طيبة عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة وفروعها بنظام التعاقد (بدوام كامل).

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– أستاذ مساعد.

– محاضر.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

أن يكون المتقدم /ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من جامعات المملكة أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق اثبات المعادلة من وزارة التعليم مع مستندات التقديم.

– امتداد التخصص بين المؤهلات في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مع التخصص المراد التقديم عليه، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م، من خلال الموفع .