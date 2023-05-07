تسببت حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة ألبرتا الكندية في إعلان السلطات حالة الطوارئ حيث تغذي الأجواء الحارة والجافة العديد من حرائق الغابات.

وذكرت دانييل سميث، رئيسة وزراء الولاية: إن عدد حرائق الغابات وعمليات الإجلاء زادت مرة أخرى ويجب أن نعطي الأولوية لسلامة سكان مقاطعة ألبرتا.

وفي السياق، قالت كريستي تاكر، مديرة وحدة المعلومات في حرائق غابات ألبرتا ووايلد فاير، لهيئة الإذاعة الكندية إن 800 هكتار في المتوسط تحترق في مثل هذا الوقت من العام.

يُذكر أن مساحة بعض الحرائق 12 هكتارا فقط، بينما تمتد حرائق أخرى لآلاف الهكتارات، والهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع.