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بدء اختبار خاصية جديدة لإرسال واستقبال الأموال على " تويتر "

منذ 41 دقيقة
1439
بدء اختبار خاصية جديدة لإرسال واستقبال الأموال على " تويتر "

وكالات (صدى):
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن بدء اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

ويذكر أن الخدمة التي أطلقت عليها اسم "تيب جار" تسمح لأصحاب الحسابات إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني.

وذكرت تقارير أن أي شخص يستخدم شبكة "تويتر" باللغة الإنجليزية حاليا يمكنه إرسال تنبيهات إلى الحسابات الموجودة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل.

وتعتزم "تويتر" توفير الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم حيث يمكن لمستخدمي "تويتر" عبر أجهزة أندوريد إرسال التنبيهات الخاصة بتحويل الأموال عبر خدمة غرف المحادثة الصوتية "سبيسز" التي أطلقتها تويتر لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي "كلوب هاوس".

 

تويتر
تيب جار

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