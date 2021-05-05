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قرار جديد من "الموارد البشرية" بشأن بائعة الخضار "أم زياد"

منذ 5 دقائق
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قرار جديد من "الموارد البشرية" بشأن بائعة الخضار "أم زياد"

الرياض (صدى):
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحث إمكانية إدراج بائعة الخضار في الدمام "أم زياد" ضمن استحقاق الضمان الاجتماعي.

وذكرت الوزارة، وفقا لـ"العربية"، أنها وجهت فرقها بالمنطقة الشرقية بدراسة حالة "أم زياد"، التي تعرضت للتنمر مؤخرًا، مضيفة أن فريق الضمان الاجتماعي بالمنطقة قام بزيارتها والوقوف على حالتها في منزلها.

وأشارت أنه للحالات المشابهة لحالة السيدة خزنة زيد "أم زياد" التي ترغب بالتمكين عبر مشروعها الاقتصادي فيتم توجيه المستفيدين والمرشحين للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من خلال محافظ الاستثمار الاجتماعي لدى الجمعيات الممولة من بنك التنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه يتم بعد ذلك تقديم الدعم للمستفيدين بالمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات من قبل المختصين انتهاءً بتقديم التمويل والمساعدة في الحصول على مشاريعهم الخاصة.

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الدمام
المنطقة الشرقية
وزارة الموارد البشرية
أم زياد

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
على هونك على روحك ياع.س.ع.وحجز لك سرير بالعنايه المركزه ابو خرقه اللي تقول جايك انتضر.................
جنوبيه قحطانيه❣
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂
ابو وليد
وآخر شي فزاعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا

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