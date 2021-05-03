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بالفيديو.. بائعة الخضار المتنمر عليها بالدمام تتحدث عن وضعها المعيشي

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. بائعة الخضار المتنمر عليها بالدمام تتحدث عن وضعها المعيشي

الدمام (صدى):
قالت صاحبة فيديو "بائعة الخضار" وتُدعى "أم زياد" أن ‏المعلومات التي ذكرها مصور الفيديو الذي تهجم عليها أمام ‏بسطتها‎ ‎لبيع الخضراوات في الدمام، مغلوطة.‏

وأضافت أن الرجل الذي صورها كان يشاهدها دوما في الحي، مبينة أنها ‏استغربت عند اقترابه منها وقيامه بالتحقيق معها، مؤكدة أنها لا تحتاج التعاطف ‏من أحد، وأن عملها واجتهادها هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسها.، بحسب العربية .

وتابعت أنها تبيع البصل والبطاطس والخضراوات منذ 3 ‏سنوات، متنقلةً بين الأحياء لجمع ما تيسر من الأموال، لافتة إلى ‏أن لديها 9 من الأبناء يسكنون ‏في منزل واحد.‏

وطالبت أم زياد السلطات المعنية بتوفير مكان مناسب لها لبيع ‏بضاعتها بعيدًا عن أشعة الشمس، مؤكدة أنها لا ترغب في إيذاء أحد أو قطع رزقه‎.‎

وكان الشخص قد ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات يتنمر فيه على المرأة أثناء بيعها الخضار في الشارع، الأمر الذي أثار موجة غضب ومطالبات بالتحقيق معه، حيث قامت النيابة العامة باستدعائه للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه‎.‎

الدمام
الوضع المعيشي
بائعة الخضار

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49354
منذ دقيقتين
طيب يكون خير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في ذلك اليوم صحبني أحد طلابي السابقين وهو من استقبلني في المطار وكان اللقاء ثلاثيا وقدم معاليه قهوته الخاصة لي وكان في قمة النبل...
الملل
يبغون الخراب في بنات المسلمين اما بناتهم لا عاي شان ما احد يجي ويعيرهم صدق اذا قالو عفن فني وقيس علي هذا الكلام اصحاب...
ابو عمار
طيب يكون خير
omar
لايوجد انتصارات المدرب الذى قبلك الغاها لانه يحب فقط الهزايم وجميع اللاعبين ايدوه
ابو عمار
حسبي الله عليهم الانجاس

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