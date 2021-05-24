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تعليق إمام مسجد قباء على قصر الميكروفونات للأذان

منذ ساعة
2959
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تعليق إمام مسجد قباء على قصر الميكروفونات للأذان

المدينة المنورة (صدى):
علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، على قرار قصر استعمال مكبرات الصوت في المساجد على رفع الأذان والإقامة.

وقال الرحيلي: "قرر العلماء أن رفع الأذان في مكبرات الصوت مشروع وفيه مصلحة، ومتفق مع مقاصد الشريعة من الأذان، حيث شرع أن يكون المؤذن صيتا وأن يؤذن على مكان مرتفع والقول إن الأذان في المكبرات بدعة لكونه في داخل المسجد لاوجه له لأن كون الأذان خارج المسجد من أجل إيصال الصوت وهذا حاصل بمكبرات الصوت".

وتابع: "كون الإقامة ترفع بمكبرات الصوت محل خلاف بين علمائنا الأكابر، فكان الألباني رحمه الله يمنع ذلك ويقول إن الإقامة شرعت داخل المسجد للمصلين".

وأضاف: "وكان ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لابأس بذلك وفيه مصلحة ولا أذى فيه وهذا ما أراه وجاء في بعض الأحاديث أن الإقامة كانت تسمع خارج المسجد".

واستكمل: "القرار الصادر من الوزارة موافق لذلك، وأراه صوابا ومحققا للمصالح ودارئا للمفاسد وفيه ضبط لهذه المسألة ويقصد منه العمل بالأصلح فجزى الله معالي الوزير خير الجزاء".

وأضاف الرحيلي: "ولربما سمع من في خارج المسجد بعض الآية فينخرم المعنى إضافة إلى تشويش المساجد على بعضها، لاسيما مع تقارب المساجد ومبالغة بعض الأئمة في رفع الصوت حتى في داخل المسجد، والمصالح المرجوة من رفع الصلاة بالمكبرات دون هذه المفاسد، وقد نص على هذا ابن عثيمين والألباني رحمهماالله والفوزان حفظه الله".

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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"الشؤون الإسلامية" توجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة

المدينة المنورة
الأذان
مسجد قباء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128031
منذ ساعة
الله يكتب اللي فيه الخير ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10940
منذ 31 دقيقة
الله يعيد علينا العيد القادم وكل عيد فطر سعيد وعيد الأضحى وتكبيرات العبد الكبير بكل خير ..

ورسالة الشيخ وصلتني ووصلت كل حصيف وبلغت الآفاق جزاه الله كل خير ..

يتبع ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10940
منذ 29 دقيقة
اقرأْ علَيَّ القرآنَ قلت : يا رسولَ اللهِ كيفَ أقرأُ عليك وإنما أُنزِل عليك قال : إني أشتهي أن أسمعَه من غيرِي قال : فافتتحتُ سورةَ النساءِ فقرأت عليه فلما بلغت { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا } قال : نظرت إليه وعيناه تذرفانِ

...................................
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد

الصفحة أو الرقم: 6/82 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

التخريج : أخرجه البخاري (4582)، ومسلم (800)، وأبو داود (3668)، والترمذي (3024)، وابن ماجه (4194) باختلاف يسير، وأحمد (4118) واللفظ له
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10940
منذ 27 دقيقة
اقرأْ علَيَّ القرآنَ قلت : يا رسولَ اللهِ كيفَ أقرأُ عليك وإنما أُنزِل عليك قال : إني أشتهي أن أسمعَه من غيرِي قال : فافتتحتُ سورةَ النساءِ فقرأت عليه فلما بلغت { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا } قال : نظرت إليه وعيناه تذرفانِ

...................................
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد

الصفحة أو الرقم: 6/82 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

التخريج : أخرجه البخاري (4582)، ومسلم (800)، وأبو داود (3668)، والترمذي (3024)، وابن ماجه (4194) باختلاف يسير، وأحمد (4118) واللفظ له
أزرق القلب
أزرق القلب عدد التعليقات : 2
منذ 16 دقيقة
معاهم معاهم عليهم عليهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10940
منذ دقيقة
ضبط الصوت جيد وتحديد فترة ومدة الصلاة جيد ولكن - عدم بث صوت الصلاة فيه كراهية على قلبي - كما للآخر الذي يزعجه استمرار صوت التلاوات فلنا حق ولأطفالنا ونسائنا ما عدا المتخلف عن الصلاة فهو من له نفس الرأي بعدم البث لأن صوت الصلاة يجلده جلدا. وهذا القرار باختصار صوت المكبرات على الأذان والإقامة ليس حضاريا بل هو قرار استفزازي وخاصة أنه يعالج سلبيات يمكن معالجتها بطريقة حضارية وهي الاعتدال في تردد الصوت وجعل المساجد واحة تأرز القلوب إليها وترنو النفوس. وفرصة تجويد القرآن لا تتحقق إلا باستماعه والانصات له ولمن أراد البقاء ولمن أراد السعادة فعليه بالقرآن ومن يهجر القرآن لا خير فيه ولا نفع يذكر وبارك الله في الوزارة وفي ولي الأمر وفي القرار الملكي عندما يقع من القلب موقع الماء البارد على الظمأ .

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د محمد ماجد بخش
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