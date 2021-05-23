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"الشؤون الإسلامية" توجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة

منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية" توجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة

الرياض (صدى):
أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

وأوضحت الوزارة أن تعميم الوزير يستند إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة) رواه أحمد بإسناد صحيح، وعملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)

ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه .

كما أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، والعلامة د. صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهم من أهل العلم.

الشؤون الإسلامية
مكبرات الصوت
رفع الأذان

التعليقات

ناقد
ناقد عدد التعليقات : 199
منذ 3 دقائق
في الحي الذي أسكن فيه مسجدين لا يفرق بينهما أكثر من مئة متر الأول مسجد الحي جامع كبير وبمنارة طويلة والثاني مسجد المجمع التجاري وميكرفونه موجه للخلف وليس لداخل السوق ،، وكل منهما يرفع الصوت وإذا قرآ الاثنان لا تسمع ولا تعرف ما يقرآن

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