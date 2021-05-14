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حالات تؤدي إلى إيقاف دعم الباحث عن عمل في النظام الجديد

منذ 30 دقيقة
1693
حالات تؤدي إلى إيقاف دعم الباحث عن عمل في النظام الجديد

الرياض (صدى):
حدد مجلس الوزراء في التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل الحالات التي سيتم فيها إيقاف الدعم، وكذلك الاجراءات التي تتخذ في حال تقديم بيانات خاطئة.

ونص التنظيم الجديد على أن يتم إيقاف صرف الإعانة للمستفيد فوراً في أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.

ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.

ج- إذا توفي.

د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم.

2- إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.

٣- دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة– (خمسة عشر) شهراً، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.

4- تخفض الإعانة بمبلغ (مائتي) ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

5- يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

6- للصندوق تعلیق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتاً وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.

وأضاف التنظيم أنه يجب على المستفيد الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.

وأشار التنظيم الجديد إلى أنه يجب على الصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

ونوه بأنه يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.

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مجلس الوزراء
الإعانة
إعانة البحث عن عمل

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله من الشيطان ونزغاته
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
لعنة الله عليهم الاوغاد

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