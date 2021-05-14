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مجلس الوزراء يعلن صرف مبلغ الإعانة للباحثين عن عمل ويوضح شروطها

منذ 26 دقيقة
3735
مجلس الوزراء يعلن صرف مبلغ الإعانة للباحثين عن عمل ويوضح شروطها

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الوزراء، اليوم، صرف مبلغ الإعانة للباحثين عن عمل لمدة 15 شهرًا، موضحًا شروط الحصول عليها.

وأوضح المجلس أن الإعانة ستكون على النحو التالي:

- الأربعة أشهر الأولى: 2000 ريال لكل شهر.

- الأربعة أشهر الثانية: 1500 ريال لكل شهر.

- الأربعة أشهر الثالثة: 1000ريال لكل شهر.

- الثلاثة أشهر الأخيرة: 750 ريال لكل شهر.

أما شروط الحصول على إعانة الباحث عن عمل فهي كالتالي:

- أن يكون سعودي، أو مقيم إقامة دائمة بالمملكة .

- أن يكون قادراً على العمل وجادا في البحث عنه.

- ألا يقل عمره عن 20 ولا يزيد عن 40.

- ألا يكون طالب ، ولايكون لديه نشاط تجاري .

- ألا يكون سبق له الإستفادة من إعانة الباحث عن عمل .

مجلس الوزراء
إعانة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليهم الاوغاد
kh1515
استراليا العيد يوم الخميس مع السعودية
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، في السراء والضراء .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....

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