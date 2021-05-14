مجلس الوزراء يعلن صرف مبلغ الإعانة للباحثين عن عمل ويوضح شروطها

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الوزراء، اليوم، صرف مبلغ الإعانة للباحثين عن عمل لمدة 15 شهرًا، موضحًا شروط الحصول عليها.
وأوضح المجلس أن الإعانة ستكون على النحو التالي:
- الأربعة أشهر الأولى: 2000 ريال لكل شهر.
- الأربعة أشهر الثانية: 1500 ريال لكل شهر.
- الأربعة أشهر الثالثة: 1000ريال لكل شهر.
- الثلاثة أشهر الأخيرة: 750 ريال لكل شهر.
أما شروط الحصول على إعانة الباحث عن عمل فهي كالتالي:
- أن يكون سعودي، أو مقيم إقامة دائمة بالمملكة .
- أن يكون قادراً على العمل وجادا في البحث عنه.
- ألا يقل عمره عن 20 ولا يزيد عن 40.
- ألا يكون طالب ، ولايكون لديه نشاط تجاري .
- ألا يكون سبق له الإستفادة من إعانة الباحث عن عمل .