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الذهب يرتفع مع طغيان نزول الدولار على مخاوف أسعار الفائدة

منذ ساعة
1674
الذهب يرتفع مع طغيان نزول الدولار على مخاوف أسعار الفائدة

وكالات (صدى):
زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1829.61 دولار للأوقية (الأونصة). وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1827.40 دولار.

واستقر المعدن على أساس أسبوعي.

هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

الذهب
أسعار الذهب
الدولار

التعليقات

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أحدث التعليقات

الاخضر
مكه وما ادراك مامكه ...تكتض بالمتخلفين لدرجة انك تحس نفسك غريب
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتها ، ولا تعود الهجوله باالليل ..
ابو محمد 😎 ✍️
عيدكم مبارك يا إدارة صدى ومعلقيها ، وكل عام والجميع بصحة وخير وسلاام..
ابو ياسر..
كلهم متخلفين...... وغير سعوديين لابد من تنظيف البلد منهم ومن اشكالهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياما ركبنا كثر ، على الفروت زمان اول ، مااحد نبهنا للخطوره وحنا نسافر من ديره لدير ومن بلده لمدينه مئات الكيلوات من الامتار...

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