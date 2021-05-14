الذهب يرتفع مع طغيان نزول الدولار على مخاوف أسعار الفائدة

وكالات (صدى):
زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.
وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1829.61 دولار للأوقية (الأونصة). وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1827.40 دولار.
واستقر المعدن على أساس أسبوعي.
هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.