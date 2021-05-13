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شاهد.. تفاصيل جديدة بانفجار مطعم الخبر: ارتفاع أعداد المصابين إلى 9

منذ ساعة
2481
شاهد.. تفاصيل جديدة بانفجار مطعم الخبر: ارتفاع أعداد المصابين إلى 9

الخبر (صدى):
كشف مراسل قناة الإخبارية من الخبر، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بأحد المطاعم.

وأوضح المراسل أنه تمت مباشرة حادث انفجار الغاز بمشاركة جميع الجهات ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد.

ولفت إلى أن الانفجار وقع في بناية تضم مطعمين وليس مطعم واحد، وأن صاحب المطعم قد أعطى للعمالة إجازة بمناسبة العيد ووقع الحادث بعد ساعات من الإغلاق.

وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص، موضحا أن المتوفى من أحد العاملين بالمطعم، وهو من جنسية عربية.

كما أوضح أن من بين المصابين أسرة مكونة من سيدة وأطفالها، إصابتهم بسيطة، لافتا إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفى عدا حالتين جرى تنويمهم.

فيديو وصور..وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر انفجار مطعم في الخبر

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أحدث التعليقات

ترنج
خبر اهبل مدري غبي مدري استلطاخ صراحة يعجز الانسان العاقل البالغ الحر اللرشيد وصفه
الوفا طبعي
طيب
د محمد ماجد بخش
١- الالتزام بالتدابير الصحية التي تعلنها وزارة الصحة، ٢- وبالتباعد الاجتماعي، ٣- وضرورة أخذ اللقاحات
ابو محمد 😎 ✍️
الهديه زينه اهديها ولو سياره باالريموت كونترول ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقده ويشفي من اصيب ، ويعوض عليهم ما فقدوه .. آمين ..

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