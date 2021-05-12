تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
فيديو وصور..وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر انفجار مطعم في الخبر
منذ 11 دقيقة
1490
إبراهيم المتعب (صدى):
باشر الدفاع المدني في الخبر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية.
وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، نٌقل 6منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل عام وانت بخير وصحه وسلامه وجميع الامه الاسلاميه
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم لا شماته وربي لا تبلانا وهي الخسرانه واهلها الله يعينهم قلبت العيد عندهم نكد وحزن. يعني...
0 ! ! 4 327444
محمد م هل
علي شامي
كلام منطقي وصحيح ... واستشعار المسؤولية تبدأ من الفرد بغض النظر عن العقوبات والمخالفات صحتك ومن حولك مسؤوليتك أولًّا.
علي شامي
أنا توقعت كذا لأنه مستحيل التلاعب في الأوزان للأشياء المستوردة وثقتنا في مؤسساتنا كبيرة ... الله يحمي بلدنا ولايغير علينا مانحن فيه من نعم...
أخر الأخبار
فيديو وصور..وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر انفجار مطعم في الخبر
منذ 11 دقيقة
1490
رقم قياسي جديد.. رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة
منذ 18 دقيقة
1327
"الإعلام المرئي والمسموع" تغرم مواطن ومقيم بـ 500 ألف ريال لمخالفتهما الأنظمة
منذ 22 دقيقة
1439
غضب مواطنة بسبب بعض التصرفات
منذ 33 دقيقة
378
مصرية تهاجم مسن
منذ 33 دقيقة
408
اهل العقول في راحة
منذ 34 دقيقة
299
"شؤون الحرمين" تعلن إمامي صلاة العيد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
منذ 38 دقيقة
1618
"المسابقات" تعلن تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة لكأس الملك
منذ ساعة
1856
بايدن يطالب نتنياهو بإنهاء الاشتباكات الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين
منذ ساعة
1590
سمية الخشاب تعلق على قضية "الاغتصاب الزوجي"
منذ ساعة
1245