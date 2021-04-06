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الأردن تصدر قرارا بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

منذ ساعة
2009
الأردن تصدر قرارا بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

عمان (صدى):
قرَّر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبد اللات اليوم الثلاثاء حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين .

وأكد نائب عام عمان أن هذا القرار حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بصاحب السِّمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين حيث يُحظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.

وكان ولي عهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين.

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الأردن
الأمير حمزة بن الحسين
نائب عام عمان

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
سبحان الله العظيم هالاجانب ذولا جنتهم السعوديه إذا جاء هنا يلقى من يحفه بجنحان الرفاهيه والدلال
د محمد ماجد بخش
لا أعلم وإن كنت متفائلا جدا هل ستعود كتاباتي وتوثق جهودي وتبقى هنا شاهدة على الإنجاز المكتوف صاحبه أم أنها محطة جديدة من محطات ومراحل الترف الهشيم
ابولانا
السياحه ؟؟؟؟ نسأل الله السلامه
يهز الخصم هز فنجاله
الحب لايباع ولا ينشرى والحب اقوى سلاح
أبوخالد-أبها.
فهد القبلي عدد التعليقات : 6 منذ ساعة الله الله ما اروع طرحك ابا خالد ياريت المشرعون يقراءون ما كتبت ليتخذ اجراء اكثر قسوة مع من قست قلوبهم كالحجارة ================================================================== دمت شيئا جميلا يا فهد .. لاعدمتك .

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