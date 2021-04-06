الأردن تصدر قرارا بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

عمان (صدى):
قرَّر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبد اللات اليوم الثلاثاء حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين .
وأكد نائب عام عمان أن هذا القرار حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بصاحب السِّمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين حيث يُحظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.
وكان ولي عهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين.
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