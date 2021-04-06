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عشيرة زوجة الأمير حمزة تتوعد ناشري الشائعات

منذ ساعة
2726
عشيرة زوجة الأمير حمزة تتوعد ناشري الشائعات

عمّان (صدى):
حذرت عشائر كفرخل، التي تنتمي إليها زوجة الأمير الأردني حمزة بن الحسين، الأميرة بسمة بني أحمد العتوم، من نشر الأباطيل عنها، بعد ما حدث أخيرا في الأردن.

وأصدرت العشائر بيانًا قالت فيه: "عشائر كفرخل عامة وعشائر بني أحمد العتوم خاصة تستنكر وتستغرب الزج باسم الأميرة الأردنية بسمة بني أحمد العتوم في ما جرى من أحداث في وطننا الحبيب وخصوصا الطريقة التي تم التطرق إلى سمو شخصها الكريم من قبل نائب رئيس الوزراء الأردني والتي احتوت غمزا ولمزا لا يلق بدولة مؤسسات تتخذ من سيادة القانون منهجا".

واستطردت: "ومن هنا فإننا نرفض رفضا قاطعا أي ادعاءات أو تلميحات لتواصل سمو الأميرة مع أي جهات داخلية كانت أم خارجية لا من قريب ولا من بعيد فسموها لم تخرج يوما عن دورها كزوجة لسمو الأمير الهاشمي الأصيل حمزة بن الحسين".

وأضافت: " بناء على ما تقدم فإن عشائر كفرخل تحذر من التطرق إلى هذه الأباطيل وتداولها من قريب أو بعيد تحت طائلة المسؤولية القانونية والعشائرية، ونحتفظ بحقنا القانوني والعشائري بملاحقة أي فرد أو جهة كان لها أي دور في إلصاق هذه الأباطيل بحق أبنة الأردن النشمية الأميرة بسمة بني أحمد".

وأنهت عشائر كفرخل بيانها قائلة: "إن عشائر كفرخل عامة وعشيرة بني أحمد العتوم خاصة تؤكد الولاء والانتماء للوطن وللعائلة الهاشمية ممثلة بحادي الركب وقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ونسأل العلي القدير أن يحفظ الله الأردن ملكا وشعبا من كل سوء".

الأردن
الأمير حمزة
عشائر كفرخل

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الي يدافعون عن حمد الله شكله يبصق عليهم فالنادي وتبلد احساسهم لكن بقي المجتمع الرياضي لايرضى بهذا القذر يتواجد على المستطيل الاخضر كفايا مجاملة النادي الحاضن مثل هولاء المسئين للاخلاق والاداب
زعيم اااسيا
ايش تاريخ النصر عشان يفاوض مدرب على مستوى امكانيات كوزمين حدهم علي كميخ وفي معلومه بيدرب النصر هذا حدهم وامكانياتهم
النشمي
طيب
احمد
لله درك
كجمغلو
اعطوه اكبر من حجمه وصار متنمر على لجنة الانضباط

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