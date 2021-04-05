الصرامي ينفعل: حان وقت معاقبة "المستهتر" حمدالله

نواف السالم (صدى):
استنكر المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، تصرفات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله الأخيرة، في لقاء الفيصلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الصرامي: " مبدأ الثواب و العقاب حان تطبيقة مع هذا المحترف المستهتر، لا يمكن تركة يلتهم أموال النصر دون محاسبة ".
ووصف الصرامي حمدالله بأنه: " محترف غير متعاون، لا يحترم النظام ويعشق الفوضى ".
وأضاف: " كثير السفر، مع كل توقف يضغط على الإدارة للسفر وعند وصولة لمحطة السفر يمدد إجازته، وعدم جديته في التدربيات تسببت في زيادة وزنه ".