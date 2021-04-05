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الصرامي ينفعل: حان وقت معاقبة "المستهتر" حمدالله

Time منذ 24 دقيقة
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الصرامي ينفعل: حان وقت معاقبة "المستهتر" حمدالله

نواف السالم (صدى):
استنكر المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، تصرفات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله الأخيرة، في لقاء الفيصلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الصرامي: " مبدأ الثواب و العقاب حان تطبيقة مع هذا المحترف المستهتر، لا يمكن تركة يلتهم أموال النصر دون محاسبة ".

ووصف الصرامي حمدالله بأنه: " محترف غير متعاون، لا يحترم النظام ويعشق الفوضى ".

وأضاف: " كثير السفر، مع كل توقف يضغط على الإدارة للسفر وعند وصولة لمحطة السفر يمدد إجازته، وعدم جديته في التدربيات تسببت في زيادة وزنه ".

 

البكيري عن تصرفات حمدالله الغير أخلاقية: "هل تمر مرور الكرام؟"

الصرامي
حمدالله

التعليقات

Reem
Reem عدد التعليقات : 211
منذ 14 دقيقة
حقيق هالاعب بين علئ حقيقته

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أحدث التعليقات

لطفي
الجزيرة حينما تتحدث عن احداث الاردن تكون عدو مبين وعندما تساند الارهابين في سوريا تكون قناة محايدة عجباً
Reem
حقيق هالاعب بين علئ حقيقته
Reem
تستاهل الجليله
ابو عمار
سنه لم يدفع له راتب فانتقم منه
ابو عمار
اوكي يا ريم لا تعصبي و لا تهتمي بما يقال ويا جبل ما يهزك ريح

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