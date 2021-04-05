البكيري عن تصرفات حمدالله الغير أخلاقية: "هل تمر مرور الكرام؟"

نواف السالم (صدى):
استنكر الإعلامي الرياضي محمد البكيري تصرفات اللاعب المغربي لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفيصلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال البكيري: " تصرفات مؤسفة ولا تليق، ظهرت من المحترف المغربي حمدالله أثناء وبعد المباراة، فهل تمر مرور الكرام " .
وكانت مصادر قد كشفت عن توجه إدارة نادي الفيصلي لتقديم شكوى رسمية للجنة الإنضباط ضد حمدالله، وذلك بعد حركته اللا أخلاقية مع لاعب الفيصلي وليد الأحمد.
وفاز الفيصلي أمام النصر 1-0 ليضرب موعداً مع التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.