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البكيري عن تصرفات حمدالله الغير أخلاقية: "هل تمر مرور الكرام؟"

Time منذ 55 دقيقة
Views 1846
البكيري عن تصرفات حمدالله الغير أخلاقية: "هل تمر مرور الكرام؟"

نواف السالم (صدى):
استنكر الإعلامي الرياضي محمد البكيري تصرفات اللاعب المغربي لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفيصلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البكيري: " تصرفات مؤسفة ولا تليق، ظهرت من المحترف المغربي حمدالله أثناء وبعد المباراة، فهل تمر مرور الكرام " .

وكانت مصادر قد كشفت عن توجه إدارة نادي الفيصلي لتقديم شكوى رسمية للجنة الإنضباط ضد حمدالله، وذلك بعد حركته اللا أخلاقية مع لاعب الفيصلي وليد الأحمد.

وفاز الفيصلي أمام النصر 1-0 ليضرب موعداً مع التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

حركة غير أخلاقية لحمدالله مع لاعب الفيصلي تضع النصر في مأزق

البكيري
حمدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
ابو عمار
يجب مقاطعة اللحوم ليضطر الباعه الى تنزيل الاسعار . في زمن الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى الناس من ارتفاع سعر اللحوم فقال لهم عمر اتركوا لحومهم عندهم وقاطعوها فضطر الباعه الى البحث عن من يشتري لحومهم بأقل الاسعار خوفا من فسادها . فلو ان الناس قاطعو اصحاب الماشيه لمده شهر فقط سيظطر الباعه الى تنزيل الاسعار
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههههههه الهديه اغنيه يا احلام

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