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مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

منذ 42 دقيقة
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مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
تأهل نادي النصر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب فوزه على السد القطري 2-1 في الجولة الأخيرة.

وتأهل الهلال لدور الـ 16 بعدما حقق انتصاراً ثميناً على حساب أجمك الأوزبكي، وبعد تعادل الأهلي والدحيل 1-1 في الجولة الأخيرة.

كما تأهل نادي الاستقلال الطاجيكي إلى دور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي، وأجمك.

وفيما يلي مواجهات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2021م

• النصر × تراكتور

• بيرسبوليس الايراني × استقلال دوشنبه

• الاستقلال الايراني × الهلال

• الشارقة × الوحدة الاماراتي

النصر
دوري أبطال آسيا
السد

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 332
منذ 6 دقائق
بالتوفيق لكايدهم للموج الازرق رافع ضغطهم

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق لكايدهم للموج الازرق رافع ضغطهم
دردبيل #
ههههههه حال الهلاليين الان ودهم يتشمتون بخروج الضفادع بس متجمل عليهم
omar
الهلال لايحتاج الى ترميم بل يحتاج تنتيف
ع. س. ع
الفظل لله سبحانه ثم لاسيا تعرف سيدها فاختارتة اما الثغر صفر آسيا فيكمل رمضان في دوري الحواري🤪🤪
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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