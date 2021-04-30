مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
تأهل نادي النصر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب فوزه على السد القطري 2-1 في الجولة الأخيرة.
وتأهل الهلال لدور الـ 16 بعدما حقق انتصاراً ثميناً على حساب أجمك الأوزبكي، وبعد تعادل الأهلي والدحيل 1-1 في الجولة الأخيرة.
كما تأهل نادي الاستقلال الطاجيكي إلى دور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي، وأجمك.
وفيما يلي مواجهات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2021م
• النصر × تراكتور
• بيرسبوليس الايراني × استقلال دوشنبه
• الاستقلال الايراني × الهلال
• الشارقة × الوحدة الاماراتي