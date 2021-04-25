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بالفيديو .. قصة استرداد الملك عبدالعزيز الأحساء من الأتراك دون أن تُسال نقطة دم واحدة

منذ ساعة
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بالفيديو .. قصة استرداد الملك عبدالعزيز الأحساء من الأتراك دون أن تُسال نقطة دم واحدة

الأحساء (صدى):
سرد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، تفاصيل العملية العسكرية التي مكّنت الملك عبدالعزيز آل سعود من استرداد الأحساء وطرد الحاميات التركية منها وترحيل عناصرها إلى إسطنبول، دون أن تُسال نقطة دمٍ واحدة.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن الأترك بسطوا نفوذهم في الأحساء، في الوقت الذي ثبت فيه الملك عبد العزيز حكمه في نجد.

ولفت إلى أنه عندما قل الأمن في الأحساء وساءت أوضاعها تواصل أهل الأحساء مع الملك عبدالعزيز وتعاهدوا معه على السمع والطاعة.

وأضاف أن في عام 1331ه وصل الملك عبدالعزيز إلى الأحساء، وقسم جيشه إلى قسمين، وحاصروا المواقع العسكرية التابعة للأتراك، وبدأ أهالي الأحساء يرحبون بالملك في حين أعلنت جنود الأتراك استسلامهم.

 

 

الأحساء
الملك عبدالعزيز
الأتراك

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أحدث التعليقات

سلام
وبعدين
عبد العزيز
فعلا ساعات تعمل خير شر تلقى كسر خاطري لو انا والله لاعطيه قيمة نفقته بحائل + هدية مني 5000 ريال اما انه يعده وقدام...
بندر الحربي
انقذها الله سبحانه.. ثم اللقاح
د محمد ماجد بخش
المفكرون ينشغلون بعطاء الإنسان أما غيرهم فلا
هلالي محروق منكم
ياع.س.ع..سخريتكم من الاخرين تسببتو لزعيم بما حدث له وانتم تتحملون ذالك كل ماتقول(سنرى فريقك ابو خرقة القرنبع وش يسوي يا عالمي بدون آسيوية كيف...

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