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بالفيديو.. رد رئيس شركة أرامكو السابق على فتاة برازيلية أرادت إحراجه أمام الجميع

منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. رد رئيس شركة أرامكو السابق على فتاة برازيلية أرادت إحراجه أمام الجميع

الرياض (صدى):
سرد الرئيس السابق لشركة أرامكو، عبدالله جمعة، موقف حدث له مع فتاة برازيلية أرادت إحراجه أمام الجميع حينما كان يلقي محاضرة.

وقال عبدالله جمعة، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "mbc"، أنه كان في البرازيل يلقي محاضرة في جامعة في ساوباولو والحضور حوالي ألف شخص، وبعد أن أنهى المحاضرة سألته فتاة هل هو سعيد بالعمل في شركة بترول.

وأضاف رئيس أرامكو السابق، أنها من مؤيدي الطاقة النظيفة ليرد عليها بأنه سعيد جدًا بعمله، لأنها عندما يستيقظ صباحًا ويرى "باص" المدرسة وهو يحمل الأطفال وهم سعداء يشعر بالسعادة لأنه يستخدم الطاقة التي تنتجها الشركة.

واستطرد عبدالله جمعة، في رده على الفتاة؛ حيث قال لها: "حينما أدخل إلى المستشفى وأرى الأطفال الخدج وأعرف أن الدفء الذي يشعرون به جاي من صناعتي أشعر بالسعادة، وإذا انتي زرتي جدك وجدتك وركبتي الطائرة فتستخدمي الوقود الذي من صناعتي لتصلي إلى أهلك وأحبابك أشعر بالسعادة؛ لأننا نحن في صناعة إسعاد البشر".

شركة أرامكو
عبدالله جمعة
فتاة برازيلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8160
منذ 45 دقيقة
مع فائق الاحترام والتقدير سؤال البنية قد لا يكون القصد منه الإحراج لأنها كانت تفكر من جهة إنه عمل مربح وكأنها تتمنى هي العمل في مثله وكأنها توميء لفرصة كهذه من مباديء علم النفس
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127103
منذ 20 دقيقة
كلام مليان يا ابا جمعه ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

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