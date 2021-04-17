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مبلغ ضخم لتبرعات منصة "إحسان" بعد ساعات من إطلاقها

منذ ساعة
1823
مبلغ ضخم لتبرعات منصة "إحسان" بعد ساعات من إطلاقها

الرياض (صدى):
تجاوزت قيمة التبرعات لمنصة "إحسان" بعد ساعات من إطلاقها، أكثر من 200 مليون ريال، وسط توقعات بارتفاعها.

وشاركت عشرات المؤسسات والشركات والبنوك بالمملكة في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، والتي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بدعم من القيادة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدم تبرعًا سخيًا بمبلغ 20 مليون ريال، فيما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، تبرعًا بمبلغ 10 ملايين ريال في منصة إحسان.

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أبرز الشركات المتبرعة للأعمال الخيرية عبر منصة "إحسان"

 

المملكة
التبرعات
إحسان

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ابو سلمان والشعب ماله نصيب
عقدالماس
وآلله اهل ال شمال اهل رجوله واهل فزعه واهل كرم بدون تعرررريف
عقدالماس
وآلله اهل ال شمال اهل رجوله واهل فزعه واهل كرم بدون تعرررريف
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والشعب يبوفهد !!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
تذكرت حضور حفلة رابح صقر ب65000 الف ريال هذي قيمة مهر عروس وزياده والموظف السعودي راتبه 4000 ريال اتقوا الله ياشيخ من وين يجيب الواحد هذي المبالغ الخياليه اللي ولا بالأحلام

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