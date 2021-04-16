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أبرز الشركات المتبرعة للأعمال الخيرية عبر منصة "إحسان"

منذ 34 دقيقة
1718
أبرز الشركات المتبرعة للأعمال الخيرية عبر منصة "إحسان"

الرياض (صدى):
تفاعلت عدد من الشركات والمسؤولين مع الحملة الوطنية للعمل الخيري، من خلال منصة "إحسان" التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

وفيما يلي ترصد "صدى" أبرز المتبرعين عبر منصة "إحسان" حتى الآن:

شركة أرامكو السعودية تتبرع بـ 15 مليون ريال.

رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ يتبرع بمبلغ مليون ريال.

الشركة السعودية لتقنية المعلومات "Site" تتبرع بمبلغ مليون ريال.

شركة تحكم تتبرع بـ 5 ملايين ريال.

البنك السعودي الفرنسي يتبرع بمبلغ مليون.

مجموعة سيرا القابضة تتبرع بمبلغ مليون ريال.

مؤسسة صندوق موظفي "سابك" الخيري تتبرع بمليون ريال.

مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية تتبرع بمليون ريال.

مؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية تتبرع بمليون ريال.

"علي المجدوعي وأولاده" بمليوني ريال.

شركة معادن تتبرع بمبلغ 1.5مليون ريال.

شركة جاهز الدولية تتبرع بمبلغ مليون ريال.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدم تبرعًا سخيًا بمبلغ 20 مليون ريال، فيما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، تبرعًا بمبلغ 10 ملايين ريال في منصة إحسان.

وتشرف على عمل منصة إحسان لجنةٌ إشرافية تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.

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الاعمال الخيرية
منصة احسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... أصبحنا غرباء وضعفاء في وطننا
مطلع
فاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض .... طيب وما الجديد ؟؟ ادعوا له بالرحمة أفضل
Z
ممتاز اهم شي حمدالله يبقى لدعس الطواقي

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