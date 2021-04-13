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مدفع الإفطار بالدمام في الخمسينيات الميلادية
منذ 48 دقيقة
882
(صدى):
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين .. .. كل عام والشعب السعودي وحكامه بخير وصحة وسلام ..
رااايق
خلاص روح قدم شكوى للفيفا على الأتحاد السعودي ولجنة الأنضباط ****
هواوي
راحة سمبوسة ارانب
كوكو
خريط مريط
صوت الاهلاوي
لو هدموه لما كان فيه مجال لبعض الذي خبرى خبرك لكن!!!!!!!!
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