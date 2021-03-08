الكشف عن حملة تجسس إيرانية على شبكات كويتية حساسة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت السفيرة الأمريكية لدى الكويت " ألينا رومانوسكي " عن تعرض شبكات حساسة في الكويت عام 2019 للاستهداف من قبل حملة إيرانية للتجسس السيبراني.
وصرحت رومانوسكي بأن: " الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الكويت لمكافحة التهديدات السيبرانية، بعد أن أظهرت الحوادث الأخيرة أن ساحة المعركة انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني ".
وأضافت: " خلال النصف الأول من عام 2020 كان هناك 1305 هجمات إلكترونية في الكويت مرتبطة بكورونا، ومؤخرا هاجمت روسيا الولايات المتحدة في أكبر عملية تجسس في التاريخ ".
وتابعت: " هذه الحوادث تبين كيف أن الدول الخبيثة وغيرها من الجهات يمكنها استغلال نقاط الضعف في شبكات الهواتف المتنقلة والبيانات والاتصال بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي ".