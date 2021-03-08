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الكشف عن حملة تجسس إيرانية على شبكات كويتية حساسة

Time منذ 10 دقائق
Views 1254
الكشف عن حملة تجسس إيرانية على شبكات كويتية حساسة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت السفيرة الأمريكية لدى الكويت " ألينا رومانوسكي " عن تعرض شبكات حساسة في الكويت عام 2019 للاستهداف من قبل حملة إيرانية للتجسس السيبراني.

وصرحت رومانوسكي بأن: " الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الكويت لمكافحة التهديدات السيبرانية، بعد أن أظهرت الحوادث الأخيرة أن ساحة المعركة انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني ".

وأضافت: " خلال النصف الأول من عام 2020 كان هناك 1305 هجمات إلكترونية في الكويت مرتبطة بكورونا، ومؤخرا هاجمت روسيا الولايات المتحدة في أكبر عملية تجسس في التاريخ ".

وتابعت: " هذه الحوادث تبين كيف أن الدول الخبيثة وغيرها من الجهات يمكنها استغلال نقاط الضعف في شبكات الهواتف المتنقلة والبيانات والاتصال بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي ".

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ايران
الكويت

أحدث التعليقات

زائر
ودعجه الله وسلم لي على سالم
اسعد الدلخ
هذا مجنون أو آخذ حبوب بليله ..؟ وجهه احترق وأمره انكشف...راح تلقونه بطواري احد المستشفيات..
و1حد
من امن العقوبة اساء التصرف هذا حال الشركات عندنا قسم بالله قهر تلقى المسئول اججنبي وهو الي يفك ويربط وعارف ان حتى لو اتغرم راح يلقى واسطه بس الشرهه على تجارنا الي مخلين حلالهم بيد الاجنبي يسوي على كيفه وعلى مكتب العمل الي مخلي الحبل ع الغارب
ابو رياض الحربي
نؤمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسولنا وحبيبنا صل الله علية وسلم هو خاتم الأنبياء
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

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