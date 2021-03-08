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بالفيديو..المالكي يتحدث عن كواليس الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة

Time منذ 55 دقيقة
Views 2017
بالفيديو..المالكي يتحدث عن كواليس الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة

الرياض (صدى):
قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة استهداف للاقتصاد العالمي. ‎

‏ووصف تركي المالكي، محاولة استهداف أرامكو بالظهران وميناء رأس تنورة بأنها عمل إرهابي، موضحا:"لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية بالمملكة". ‎

‏وأوضح أن دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكدا:" لدينا القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

‏وأشار إلى أن القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة، موضحا أن الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين.

‏وتابع:" للمملكة قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره"، موضحا:" لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة"، مضيفا:"دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

Time واتساب
الظهران
أرامكو
رأس تنورة
التحالف العربي
تركي المالكي

أحدث التعليقات

مساعد
الله يشفيه ويعافيه يضل الرئيس الذي صمد في وجه تدخلات الدول المجاورة مثل تركيا وقطر ولا هرب مثل باقي الرؤساء
البسطويسي
رزق البله على المجانين ، وبكره نشوف احد الانديه عندنا يدفع له .
abdul
اذا عرف السبب بطل العجب. التقرير اعلاه يقول ٨٥% من اسباب سرطان الرئة التدخين. امنعوا صنع استيراد وبيع الدخان اذا انتم فعلا مهتمين بصحة المواطن يا وزارات الصحة والتجارة . غير ما تصدرون قانون يمنع منعا باتا تعاطي السجاير يكون كل كلامكم عن اهتمامكم بصحة المواطن كلام انشائي ونفاق في نفاق.
**""'سهم'""**😊
عساه مايقوم منها ... قاتل المسلمين في سوريا
**""'سهم'""**😊
هذا تشجيع على الملامسة ...😆😆😆

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