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اعتراض مسيرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

Time منذ 53 دقيقة
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اعتراض مسيرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

أبها (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة ، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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خميس مشيط
الحوثيين
التحالف العربي

أحدث التعليقات

ياليل الطواقي
ياليل الطواقي
الملل
اذا كان في لبنان مثلك ومثل هيفاء كيف ينهض لبنان
بدر بدير
الشيطان قال للإنسان أكفر ... فلما كفر هذا الإنسان قال إني بريئ منك إني أخاف الله رب العالمين .... ياليت بني آدم يعي لما يخطط له .... المرأة زنت ثم قتلت ثم يشتت أطفالها وتشوه سمعتهم بد حياتهم والسبب شهوة .... قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه (( ربَّ شهوة أعقبت صاحبها ندماً )) .
الملل
حققت ماشالله وعلي حساب الزوج والابناء والاسرة لو ان العمال نساء نقول معليش لكن تخالط العمال من الذكور علي شان نقول انها قويه مثل الممثلات يخدعونها بقولهم انتي نجمه وفنانه عظيمه وتصل لمرحلة يستقذر منها الجميع اين من كان يطالب بحرية المراءة اين اختفوا اين ذهبوا لم نسمع لهم ذكرا
ابو محمد 😎 ✍️
الى متى الصبر والمدارات ..........!!!!!!؟

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