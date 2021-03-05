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اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

Time منذ 34 دقيقة
Views 1443
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

صنعاء‎ (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد تركي المالكي: "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب" .

وأضاف: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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خميس مشيط
اليمن
الحوثيين
التحالف العربي
طائرة مسيرة

أحدث التعليقات

ابو عمار
قرار حكيم و سليم جدا
ابو عمار
يمكن شقيقها يتعاطى المخدرات ويفقد عقله
ابو عمار
هههههههههههههه كل ما رقصت وحده او خرجت بدون عباه طالب البعض بالقبض عليها و معافبتها .. اين المشكله اذا هي ترقص في سيارتها ولم تتسبب في اذاء الاخرين
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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