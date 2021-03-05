اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

صنعاء (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد تركي المالكي: "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب" .
وأضاف: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".