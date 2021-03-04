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إدانة المتورطين في ابتزاز هيرفي رينارد بالمغرب

Time منذ ساعة
Views 1773
إدانة المتورطين في ابتزاز هيرفي رينارد بالمغرب

نواف السالم (صدى):
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة "واد زم" المغربية، أمس الخميس، بإدانة الشابين المتهمين بابتزاز الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب، والمدرب السابق للمنتخب المغربي.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 30 شهرا بحق المتهم الأول البالغ من العمر 25 عاما، مع دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مغربي وبدفع تعويض مالي للمتضرر قدره 50 ألف درهم، بينما قضت على المتهم الثاني البالغ 27 عاما، بالسجن لمدة 3 أشهر، مع أداء نفس الغرامة المالية والتعويض.

وكان الشابين المتهمين، قد طالبا المدرب بمبلغ 10 آلاف دولار لعدم نشر تسجيلات فاضحة تخصه، التقطت له من على موقع للمواعدة، وكان يعتقد أنه يتحدث إلى فتاة لبنانية، إلا أن رينارد لم يخضع للتهديد وأبلغ السلطات المغربية التي تمكنت من التوصل إليهما.

Time واتساب
المغرب
ابتزاز
هيرفي رينارد

أحدث التعليقات

ابو عبدالله
مو واضح المقطع
abdul
فكّر مطاردة الغزلان سهلة مثل مطاردة الاغنام ؟
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه
رحآل
اولاَ المفروض المدرسة تتعاقب على نسبة السعوده ثانياً ظلموها إن شاء الله تأخذ حقها احنا في بلد العدل 🇸🇦❤️
¥ ولد نجد ¥
أسأل الله لها الهداية والصلاح .

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