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التحالف : ميليشيا الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران

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التحالف : ميليشيا الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران

فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها اليوم إلى 6 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف، وفقا لـ"الإخبارية، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة خامسة باتجاه خميس مشيط، فضلا عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة سادسة باتجاه مدينة نجران.

ولفت التحالف إلى أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران، إلا أنها نجحت في إحباط المخططات الحوثية بهذا الشأن.

ونوهت بأن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستيا من صنعاء وسقط في الجوف اليمنية.

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برنس
بالله احلف
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
السلامة اولاً ...
ابو محمد 😎 ✍️
ماتنلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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