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اعتراض 4 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة
منذ ساعة
1652
1
فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن رصد نشاط حوثي معاد بإطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة.
وأكد التحالف أنه تم اعتراض 4 طائرات مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في المملكة.
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المملكة
اليمن
التحالف العربي
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابوبدر
هذولا عصابة مجرمة تتلقى الاوامر من خامنئي القذر في طهران ونصر الشيطان بلبنان عدا عن ذلك انهم لا ملة لهم ولا ذمة. هذولا تم اعطائهم اكبر من حجمهم وعلشان كذا تمادوا والان يشوفون انفسهم منتصرين بعد ما تم تقديم المبادراة حتى يقبلون فيها. نصيحتي اجلدوهم وكملوا الطريق الين تقضون عليهم وتتخلص اليمن والدول العربية من شرهم
الله يفكنا منك
يتفنن طويل العمر في حلب المواطن ورب الكعبه جاكيته براتبي في سنه حسبي الله ومعم الوكيل
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