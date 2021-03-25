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خسائر قناة السويس كل ساعة بسبب السفينة العالقة

Time منذ 53 دقيقة
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خسائر قناة السويس كل ساعة بسبب السفينة العالقة

القاهرة (صدى):
كشفت مصدر مسؤول في هيئة قناة السويس المصرية اليوم الخميس عن تكبد خسائر تقدر بـ 400 مليون دولار كل ساعة بسبب السفينة العالقة التيأدت لإنسداد القناة .

وأكد المصدر أن جهود العمل على تعويم السفينة مستمرة حتى صباح اليوم حيث تحاول جرافات فكها قبل سحبه إذ يبلغ طولها 400 متر ووزنها 200000 طن متري ، وبدت الحفارات بجانبها كلعبة الأطفال ، وفقاً لـ " العربية " .

وأشار إلى أنه قد لا يتم تحرير السفينة قبل يوم الأحد أو الإثنين المقبل ، مما يشكل أزمة كبيرة حيث أن قناة السويس أهم ممر مائي في العالم ويمر منه 12 % من حجم التجارة العالمية وشهد محاولات لسيطرة القوى العالمية حتى تم التأميم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

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السفينة العالقة

أحدث التعليقات

فهدراكان
نقدر هذا الشعور يابوناصر وهذا دليل على حبك ودفاعك عن وطنك
Zoolعالمي
صدق اننا نادي فخم
Zoolعالمي
ههههههههههههههههه الله يخلف على العقول ههههه وقوميز كريستيانو ههههههههههه وناديكم برشلونه صدق انكم شحاذين
اسعد الدلخ
اجل كل ساعه يأشطو روبعميت مليون دولار...؟ خمسه وخميسه
كجمغلو
طغت وبغت ونسأل الله ان يحفظ بنات المسلمين من مثل هذه الفاسدة

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