خسائر قناة السويس كل ساعة بسبب السفينة العالقة

القاهرة (صدى):
كشفت مصدر مسؤول في هيئة قناة السويس المصرية اليوم الخميس عن تكبد خسائر تقدر بـ 400 مليون دولار كل ساعة بسبب السفينة العالقة التيأدت لإنسداد القناة .
وأكد المصدر أن جهود العمل على تعويم السفينة مستمرة حتى صباح اليوم حيث تحاول جرافات فكها قبل سحبه إذ يبلغ طولها 400 متر ووزنها 200000 طن متري ، وبدت الحفارات بجانبها كلعبة الأطفال ، وفقاً لـ " العربية " .
وأشار إلى أنه قد لا يتم تحرير السفينة قبل يوم الأحد أو الإثنين المقبل ، مما يشكل أزمة كبيرة حيث أن قناة السويس أهم ممر مائي في العالم ويمر منه 12 % من حجم التجارة العالمية وشهد محاولات لسيطرة القوى العالمية حتى تم التأميم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
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