القاهرة (صدى):
يتساءل العديد من هي مروة السلحدار وحقيقة قصتها مع سفينة قناة السويس، وذلك بعد جنوح الحاوية العملاقة "إم في إيفر غيفن" في المجرى الملاحي لقناة السويس
مروة السلحدار، هي أول قبطانة مصرية، "ضابط أول بحري" بالمنتدى البحري بالأكاديمية البحرية تخرجت في الدفعة رقم 73، حيث احتفلت الاكاديمية بتخريج أول قبطانة مصرية من الأكاديمية، واعتبرت الأكاديمية تخرجها الأكاديمية تخرجها بداية لدخول المرأة مجال العمل البحري.
وقد التحقت مروة السلحدار بالأكاديمية البحرية شعبة النقل الدولي، ولكنها قررت أن تنتقل لشعبة الملاحة البحرية بعد أن شجعها أخوها على ذلك، وسط رفض تام من جميع زملائها حولها ولكن وجدت تشجيعا ومساندة من والدتها، كما وجدت والدها يخشى عليها من المخاطر التي قد تواجهها اثناء العمل، ولكن لم يضغط عليها أو يفرض عليها شيئا، ومع إصرارها دعمها وساندها أيضا حتى التحقت بتلك الشعبة، حيث مرت علي كل الاختبارات والكشف الطبي و اختبارات اللياقة البدنية التي يخضع لها شباب الملاحة وحصلت علي لائق في كل الاختبارات مما أهلها للدخول مع فرقة من الشباب وفتاة واحدة نيجيرية الأصل حيث استطاعت وسط 1200 طالب ان تتفوق وتتخرج من الاكاديمية البحرية قسم الملاحة البحرية دفعة 2013
بعد تخرج مروة من الاكاديمية البحرية التحقت للعمل علي السفينة عايدة 4 برتبة ضابط ثان حيث تعتبر أول فتاة مصرية يوضع اسمها ضمن طاقم كبير للسفينة عايدة 4 ، حيث رفضت العمل مع الشركات الخاصة، مفضلة العمل كإحدى أفراد طاقم الأسطول المصري.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تدّعي قيادتها السفينة الجانحة في قناة السويس؛ حيث أكدت أنها على متن السفينة "عايدة 4" التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية؛ لافتة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بحاوية قناة السويس.
إقرأ أيضا: