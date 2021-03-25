الأعداد السابقة للصحيفة

من هي مروة السلحدار وحقيقة قصتها مع سفينة قناة السويس

Time منذ ساعة
Views 2442
Comment 1
من هي مروة السلحدار وحقيقة قصتها مع سفينة قناة السويس

القاهرة (صدى):
يتساءل العديد من هي مروة السلحدار وحقيقة قصتها مع سفينة قناة السويس، وذلك بعد جنوح الحاوية العملاقة "إم في إيفر غيفن" في المجرى الملاحي لقناة السويس

مروة السلحدار، هي أول قبطانة مصرية، "ضابط أول بحري" بالمنتدى البحري بالأكاديمية البحرية تخرجت في الدفعة رقم 73، حيث احتفلت الاكاديمية بتخريج أول قبطانة مصرية من الأكاديمية، واعتبرت الأكاديمية تخرجها الأكاديمية تخرجها بداية لدخول المرأة مجال العمل البحري.

وقد التحقت مروة السلحدار بالأكاديمية البحرية شعبة النقل الدولي، ولكنها قررت أن تنتقل لشعبة الملاحة البحرية بعد أن شجعها أخوها على ذلك، وسط رفض تام من جميع زملائها حولها ولكن وجدت تشجيعا ومساندة من والدتها، كما وجدت والدها يخشى عليها من المخاطر التي قد تواجهها اثناء العمل، ولكن لم يضغط عليها أو يفرض عليها شيئا، ومع إصرارها دعمها وساندها أيضا حتى التحقت بتلك الشعبة، حيث مرت علي كل الاختبارات والكشف الطبي و اختبارات اللياقة البدنية التي يخضع لها شباب الملاحة وحصلت علي لائق في كل الاختبارات مما أهلها للدخول مع فرقة من الشباب وفتاة واحدة نيجيرية الأصل حيث استطاعت وسط 1200 طالب ان تتفوق وتتخرج من الاكاديمية البحرية قسم الملاحة البحرية دفعة 2013

بعد تخرج مروة من الاكاديمية البحرية التحقت للعمل علي السفينة عايدة 4 برتبة ضابط ثان حيث تعتبر أول فتاة مصرية يوضع اسمها ضمن طاقم كبير للسفينة عايدة 4 ، حيث رفضت العمل مع الشركات الخاصة، مفضلة العمل كإحدى أفراد طاقم الأسطول المصري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تدّعي قيادتها السفينة الجانحة في قناة السويس؛ حيث أكدت أنها على متن السفينة "عايدة 4" التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية؛ لافتة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بحاوية قناة السويس.

إقرأ أيضا:

حقيقة تورط قبطان مصرية في حادث السفينة الجانحة بقناة السويس

Time واتساب
قناة السويس
سفينة
مروة السلحدار
عايدة4

أحدث التعليقات

فهدراكان
نقدر هذا الشعور يابوناصر وهذا دليل على حبك ودفاعك عن وطنك
Zoolعالمي
صدق اننا نادي فخم
Zoolعالمي
ههههههههههههههههه الله يخلف على العقول ههههه وقوميز كريستيانو ههههههههههه وناديكم برشلونه صدق انكم شحاذين
اسعد الدلخ
اجل كل ساعه يأشطو روبعميت مليون دولار...؟ خمسه وخميسه
كجمغلو
طغت وبغت ونسأل الله ان يحفظ بنات المسلمين من مثل هذه الفاسدة

أخر الأخبار

"حساب المواطن" يحسم الجدل حول إضافة الزوجة كمستفيد مستقل
"حساب المواطن" يحسم الجدل حول إضافة الزوجة كمستفيد مستقل
Time منذ 23 دقيقة Views 1486
وزير الصحة يوقع اتفاقيتين لإنشاء مركز تأهيل طبي وآخر للرعاية أولية
وزير الصحة يوقع اتفاقيتين لإنشاء مركز تأهيل طبي وآخر للرعاية أولية
Time منذ 33 دقيقة Views 1484
إليسا تكشف عن أمنيتها في تبني طفل
إليسا تكشف عن أمنيتها في تبني طفل
Time منذ 38 دقيقة Views 583
اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تجمع بين "طفرتين"
اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تجمع بين "طفرتين"
Time منذ 43 دقيقة Views 1606
وفاة نجم لاتسيو الشاب في حادث مروع
وفاة نجم لاتسيو الشاب في حادث مروع
Time منذ 48 دقيقة Views 2103
خسائر قناة السويس كل ساعة بسبب السفينة العالقة
خسائر قناة السويس كل ساعة بسبب السفينة العالقة
Time منذ 53 دقيقة Views 2017
مايا دياب تتعرض لهجوم قاسٍ بسبب الكعب العالي
مايا دياب تتعرض لهجوم قاسٍ بسبب الكعب العالي
Time منذ 58 دقيقة Views 798
3 حالات خطيرة يحظر فيها تناول الموز والفراولة
3 حالات خطيرة يحظر فيها تناول الموز والفراولة
Time منذ ساعة Views 1450
تراجع أسعار النفط 2%.. و”برنت” عند 63 دولار للبرميل
تراجع أسعار النفط 2%.. و”برنت” عند 63 دولار للبرميل
Time منذ ساعة Views 1443
مباريات اليوم الخميس
مباريات اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 2000