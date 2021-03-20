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الوحدة يقدم عرض مغري لـ "بيتريسكو" المرشح لقيادة النصر

Time منذ ساعة
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الوحدة يقدم عرض مغري لـ "بيتريسكو" المرشح لقيادة النصر

طلال الغامدي (صدى):
قدم مجلس إدارة الوحدة، عرضًا مغريًا إلى المدير الفني الروماني دان بيتريسكو، لقيادة الفريق، حيث يعد أحد أهم المرشحين لتدريب النصر، في الموسم الجديد، خلفًا للبرتغالي "المقال" روي فيتوريا.

وذكرت تقارير صحفية أن عرض الوحدة، للتعاقد مع بيتريسكو؛ جاء للتعاقد معه حتى 30 يونيو 2022، ومليون يورو راتب سنوي، بالإضافة إلى مليون دولار في حال الفوز بـ"الآسيوية" و200 ألف دولار في حال الفوز بالكأس.

وأضافت التقارير أنه حتى الآن، يرفض المدير الفني الروماني، عرض مجلس إدارة نادي الوحدة، للتعاقد معه.

 

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النصر
الوحدة
بيتريسكو

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د محمد ماجد بخش
فترات أو حلقات تمثيل درجات الثقل والثقالة العددية المحورية وتمثيل حلقات التمثيل المغناطيسي أيضا عليها وتشكيل حلقات عددية بدائية وبنائية لاحقة ممثلة للثمانيات الثلاثة العددية والثقالية والمغناطيسية بدلالة فراغية موحدة منتظمة
د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر العددية هي وحدات تمثيل درجات ثقل عددية محولة إلى درجات ثقالة عددية تمثل لدرجة فراغية محورية مكافئة تمثل لوحدة الثقل الكلية بدلالة وحدة تمثيل درجة الثقالة العددية
د محمد ماجد بخش
من الممكن تمثيل العدد ٨ لثلاثة ×٤ ٢٥-٢٨ & ٢٧-٣٠ & ٢٩-٣٢
علي
حسبي الله ونعم الوكيل على كل متهاون في الزكاة والدخل و في الاسكان صار لي ٥ شهور انتظر استرداد الضريبه و كل ما اتصل واشتكي يقولون بيتصلون عليك و على هالحال حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
٢٠×٨ تكفي بمعنى ٨× ٢٠ صف مكون من ٤+٤

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