الوحدة يقدم عرض مغري لـ "بيتريسكو" المرشح لقيادة النصر

طلال الغامدي (صدى):
قدم مجلس إدارة الوحدة، عرضًا مغريًا إلى المدير الفني الروماني دان بيتريسكو، لقيادة الفريق، حيث يعد أحد أهم المرشحين لتدريب النصر، في الموسم الجديد، خلفًا للبرتغالي "المقال" روي فيتوريا.
وذكرت تقارير صحفية أن عرض الوحدة، للتعاقد مع بيتريسكو؛ جاء للتعاقد معه حتى 30 يونيو 2022، ومليون يورو راتب سنوي، بالإضافة إلى مليون دولار في حال الفوز بـ"الآسيوية" و200 ألف دولار في حال الفوز بالكأس.
وأضافت التقارير أنه حتى الآن، يرفض المدير الفني الروماني، عرض مجلس إدارة نادي الوحدة، للتعاقد معه.