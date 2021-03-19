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بالفيديو.. تفاصيل مكالمة أمير الباحة ومحارب السرطان ابن جروان

Time منذ ساعة
Views 1792
بالفيديو.. تفاصيل مكالمة أمير الباحة ومحارب السرطان ابن جروان

الباحة (صدى):
حرص أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على الاطمئنان على صحة محارب السرطان الدكتور حمد بن جروان، الذي حصل على الدكتوراه تحت وطأة المرض.

وأجرى الأمير حسام بن سعود اتصالا هاتفيا بابن جروان وهنأه على حصوله على درجة الدكتوراه.

وأكد حمد بن جروان، خلال المكالمة أن سمو الأمير كان " الأب والداعم والمحفز منذ بداية الدراسة إلى الآن " مضيفا: " كما عهدناك داعمًا للجميع، وسعيد جدًّا بهذا الاتصال الذي يجسد روح التآلف بين القيادة والشعب ".

الجدير بالذكر أن الدكتور حمد بن جروان قد كشف معاناته مع مرض السرطان، وحصوله على درجة الدكتوراه وهو تحت وطأة المرض والعلاج والغربة.

شاهد.. قصة مواطن مع راقٍ حال إقناعه بأن يعالج السرطان بالقرآن 

شاهد.. قصة مواطن حصل على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان 

Time واتساب
السرطان
امير الباحة
حمد بن جروان

أحدث التعليقات

بلبل البحر
مصيبة ..الله يعينها على ما ابتلاها به .. والله يجعل لها مخرج
الخيمة الشعبية
قواعد اللغة العربية شرط رئيس في الكتابة،لا بد للكاتب أن يحرص عليها؛ حتى لا يقع في الخطأ.
بلبل البحر
فيها شبه من الشيطان.. لأن الشيطان اختار طريق لا يرضي الله تعالى وحقق رغبته ونهايته معروفة.. وهي اختارت طريق وعلامة تشابه النهايات أنها تسببت في تفكيك أسرتها ونشوز أمها على ابيها وتسببت في طلاق أمها ومات أبوها وهو عليها غاضب.. وفعلت كل هذا من أجل أن ترسخ في أذهان المشاهدين ما وصفها به الشيخ عبدالله "كم اعتلاك من واحد " نعوذ بالله من الخذلان
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقوب دولتنا وحكامها وشعبها الوفي ، وينصرهم على كل عدو وكائد .. آمين ..
ابوبدر
مدرب هاللاعبين وش وضعهم لهالدرجة نازله كرامتكم للارض ومنزلين مكانة انديتكم .. مافيه اية حس عندكم بنواديكم .. ولو كنتوا تتكلمون بحماس عن الهلال وعندكم ذرة حميه وغيريه على انديتكم والله راح تحقبون البطولات وتكونون من الفرق الكبار . عيب عليكم استحوا بسرعة الواحد يبيع ناديه . ما تسوفون وش يوى نادي الفتح وكيف حقق الدوري وهو توه صاعد من الدرجة الاولى .. هل انت بهالكلام تبين ان مباراتكم راح تكون انبطاح وتسليم . وين ادارة ناديك عنك ؟

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