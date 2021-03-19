بالفيديو.. تفاصيل مكالمة أمير الباحة ومحارب السرطان ابن جروان

الباحة (صدى):
حرص أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على الاطمئنان على صحة محارب السرطان الدكتور حمد بن جروان، الذي حصل على الدكتوراه تحت وطأة المرض.
وأجرى الأمير حسام بن سعود اتصالا هاتفيا بابن جروان وهنأه على حصوله على درجة الدكتوراه.
وأكد حمد بن جروان، خلال المكالمة أن سمو الأمير كان " الأب والداعم والمحفز منذ بداية الدراسة إلى الآن " مضيفا: " كما عهدناك داعمًا للجميع، وسعيد جدًّا بهذا الاتصال الذي يجسد روح التآلف بين القيادة والشعب ".
الجدير بالذكر أن الدكتور حمد بن جروان قد كشف معاناته مع مرض السرطان، وحصوله على درجة الدكتوراه وهو تحت وطأة المرض والعلاج والغربة.