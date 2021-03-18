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شاهد.. قصة مواطن مع راقٍ حال إقناعه بأن يعالج السرطان بالقرآن 

Time منذ 50 دقيقة
Views 1797
شاهد.. قصة مواطن مع راقٍ حال إقناعه بأن يعالج السرطان بالقرآن 

علي القحطاني (صدى):
كشف سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الدكتور حمد بن جروان، قصته مع راقٍ حاول إقناعه بأنه يُعالج السرطان بالقرآن.

وقال  حمد بن جروان، خلال لقاء مع برنامج "ياهلا":" أحد الرقاة قرأ لنا في مكان كان قصر أفراح وكان يوجد  200 شخص وأمامه بالميكروفون"، مضيفا:" كنت جالسا على كرسي بعد أخذ الجرعة العلاجية وكنت لا أستطيع  أمشي، فقال لي الراقي:"ليش قاعد على الكرسي؟"،  ما رديت عليه".

ولفت:" الراقي يمارس دور المايك، يطلع صوت ثم يوقف شوي وبعدين تطفى الأنوار، فكان هناك نوعا من أنواع الترهيب"، مشيرا:"الناس الموجودين يحسسونك بشعور نهاية الحياة ،فهذا يصيح وهذا يئن، وأصوات السماعات كانت عالية جدا فالوضع كله كان مخيفا".

وتابع:"لم أتحمل الوضع فقمت ومسكت الماء التي كانت في يد الراقي ورميتها، وقلت له أنت كذاب"، موضحا:"الشئ المؤسف أنه قال لي ما أنا اللي بتكلم اللي معه،  ويقول إن الجن لبسني  وهو الذي يتكلم، وقال ذلك لأني عارضته".

Time واتساب
السرطان
راقي
حمد بن جروان

أحدث التعليقات

ع. س. ع
بس ما جاب الآسيوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية 😷😷
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، انتة ما فية معلوم 🤪🤪
الملل
لو نهش الكلب احد اولادك كان تغير كلامك
مسفر الغامدي
ي دلخ بالله انك تمسي

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