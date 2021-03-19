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وزير الصحة: مرت بي قصة آلمتني كثيراً بسبب شخص رفض لقاح كورونا

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وزير الصحة: مرت بي قصة آلمتني كثيراً بسبب شخص رفض لقاح كورونا

الرياض (صدى):
كشف الدكتور توفيق الربيعة اليوم الجمعة موقف مؤثر لشخص توفاه الله متأثراً بفيروس كورونا بعد أن رفض تلقى اللقاح .

وقال الدكتور توفيق الربيعة عبر " تويتر " : مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله .

وأضاف وزير الصحة : تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ولازلت أحاول جهدي.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس ان أكثر من 2مليون و300 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى منتصف مارس وأنه لم يرد اي شكاوى ولم يتم رصد أي مضاعفات له ، مؤكدة عل مأمونية اللقاح المتوفر بكل أنواعه في المملكة .

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دفع ٥٠ مليون ..ومسك الباب...؟
اسعد الدلخ
يا مرحبنبكم .... بس دلحونه... نبه علم يوقف عليه التور... هل من اصيب بالفيروس اكتسب مناعه....؟ اذا نعم ..فلاحاجه للقاح.. لأني كل الي اعرفهم من بيت آل طرطقله وبيت الدلخ .. وبيت آل قلي ..صابهم المرض..
ابو شهاب
رحمة الله .....الدنيا في هذا الوقت
اسعد الدلخ
من منا لن يموت....؟ اندور للقبور... تجد قبر.. طوله شبر..لرضيع وطوله متر ..لوررع وطوله مترين .. لطويل ربما كان هبيل .... الموت أقرب اليك من شرك نعلك.. فاعمل لقبرك .. فذاك الفوز العظيم ..كتبه سماحة الشيخ الدلخ
د محمد ماجد بخش
"التمثيل لا يقتصر على فترة التمثيل" ! قصة البادرة، جملتي الماضية السابقة مشابهة التي جعلت البرفيسور جون بيرجس يتضور غضبا وبعد شرحها له استسلم وسلم كانت نادرة في العلوم مثل قصة الحاضر تماما وأخذت بها درجة الدكتوراه كانت :- "ثابت التركيز لا يعتمد على التركيز"

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