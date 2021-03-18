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بالفيديو.. "الصحة": 2 مليون و300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا دون أية شكاوى

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "الصحة": 2 مليون و300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا دون أية شكاوى

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس أن جميع اللقاحات التي توفرها المملكة آمنة ، ولم يرد أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر بسبب استخدام لقاح فيروس كورونا .

كما أكدت وزارة الصحة أنه تم إعطاء اللقاح لأكثر من 2 مليون و300 ألف مستفيد حتى يوم 16 مارس الحالي ، كما يتم متابعة سلامة اللقاحات بشكل مستمر ، ومتابعة الأعراض الجانبية والبيانات المتوفرة حولا محلياً وعلمياً من خلال ائتلاف دولي رقابي يضم 30 جهة رقابية بمشاركة منظمة الصحة العالمية .

من جانبه أكد الدكتورعبد الله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة أن لقاحي فايزر و استرازينيكا المعتمدين في المملكة بالإضافة الى لقاح مودرنا يتقدمون على بقية اللقاحات في التعامل مع المتحورات ذات الاثر لمرونة عملية التعديل للمكونات المستحثة للمناعة في هذه اللقاحات .

 

Time واتساب
وزارة الصحة
لقاح كورونا
فايزر
مودرنا
استرازينيكا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ضاعت فلوسك ياصابر، بسبب الدلوخ..
خالد
العنز طلعت من الحوش والتيس يطارد وراها ....... الوضع مزري ويارب ارحمنا برحمتك .
ابو علي
يا اسعد الدلخ طالما مافي رادع لهم ومعطينهم الحرية المطلقه فتوقع المزيد
العدناني
الواحد يكذب القرءان ثم لو قلت له اتق الله قال عنك تكفيري
أبوخالد.أبها.
الكتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة . __________

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