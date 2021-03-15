شاهد..أمريكي مقيم بالمزاحمية يوجه رسالة للسعوديين بعد تلقيه اللقاح

نايف السالم (صدى):
أشاد أمريكي مقيم في محافظة المزاحمية، بتجربته في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي تقدمه المملكة مجانًا للجميع بطرق سريعة ومنظمة.
ونشر المقيم مقطع فيديو، روى خلاله تجربته في تلقي اللقاح، مؤكدا أنه لم يستغرق الكثير من الوقت، معربا عن سعادته بالتنظيم والخدمات التي توفرها المملكة، قائلا: " أيها السعوديون أحسنتم صنعًا ".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمشاركة مخزونها من لقاح شركة " أسترازينيكا " المضاد لفيروس كورونا المستجد مع دول أخرى، حتى تتمكن من الحصول على جرعات سريعة للأمريكيين فقط.