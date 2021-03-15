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شاهد..أمريكي مقيم بالمزاحمية يوجه رسالة للسعوديين بعد تلقيه اللقاح

Time منذ ساعة
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شاهد..أمريكي مقيم بالمزاحمية يوجه رسالة للسعوديين بعد تلقيه اللقاح

نايف السالم (صدى):
أشاد أمريكي مقيم في محافظة المزاحمية، بتجربته في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي تقدمه المملكة مجانًا للجميع بطرق سريعة ومنظمة.

ونشر المقيم مقطع فيديو، روى خلاله تجربته في تلقي اللقاح، مؤكدا أنه لم يستغرق الكثير من الوقت، معربا عن سعادته بالتنظيم والخدمات التي توفرها المملكة، قائلا: " أيها السعوديون أحسنتم صنعًا ".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمشاركة مخزونها من لقاح شركة " أسترازينيكا " المضاد لفيروس كورونا المستجد مع دول أخرى، حتى تتمكن من الحصول على جرعات سريعة للأمريكيين فقط.

شاهد.. مقيمة أمريكية تروي تجربتها في تلقي اللقاح بالرياض

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مقيم
كورونا
لقاح الكورونا

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
احمد
ايضا فيها تخفيف على الأحمال العامة للكهرباء ( المصدر) وبالتالي ضمان استمرار امدادات الطاقة حتى لا تنقطع
د محمد ماجد بخش
أكرر دورات العناصر الممثلة لا تقف عند حدود تمثيل درجات الارتباط بدلالة تمثيل حالة الأكسدة المصطلح عليها بل أن لكل عنصر مداه الثقالي والفراغي في كافة مراحل تمثيل فتراته الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة.
د محمد ماجد بخش
تبقى الفاجعة وتبقى المواجع ما بقي الحلم وبقي الأمل في تصحيح مفاهيم داخل عقول من يتسمون بالكبار كون السلم الترقوي منحهم قوة تسمى علمية وهي قوى وهمية لا استمرار لها بغير الحيلة واللامبالاة لأن المصطلح المناسب لوصف الحالة غائب ولا يوجد ما يصف الحالة الأكاديمية غير كونها حالة كسر عظم وصراع من أجل الذكاء لا العلم أو تطور مفاهيمه السليم سوى ما تقره IUPAC وهي هيئة عالمية عجوز
د محمد ماجد بخش
لم أكن أتوقع ما حدث وإلا لاحتطت له لكن حتى هذه اللحظة لم أعرض ما حدث وكيف تغلب الظلم والجاني على الضحية بذكاء غير شريف

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