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شاهد.. مقيمة أمريكية تروي تجربتها في تلقي اللقاح بالرياض

Time منذ 37 دقيقة
Views 1546
شاهد.. مقيمة أمريكية تروي تجربتها في تلقي اللقاح بالرياض

الرياض (صدى):
أعربت مقيمة أمريكية بالرياض، عن سعادتها بتجربة تلقي اللقاح بالمملكة، مشيدة بالتنظيم وسهولة الإجراءات.

ونشرت المقيمة مقطع فيديو راوية تفاصيل تجربتها، قائلة: " أعيش في السعودية وتلقيت اللقاح في مستشفى بالرياض، كان الوضع رائعا ومنظمين للغاية ".

وتابعت: " فحصوا درجة حرارتي، وأريتهم موعد حجزي فمنحوني رقما، وغرفة الانتظار كبيرة بها مساحات واسعة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ولديهم شاشات تظهر جميع الأرقام ".

وأوضحت أن الأمر لم يستغرق سوى دقيقتين حتى جاء دورها، قائلة: " تلقيت اللقاح وأبقوني بضعة دقائق ليروا إن كان هناك أي رد فعل من اللقاح، ولم يستغرق الأمر كله سوى دقائق ".

Time واتساب
الرياض
مقيمة

أحدث التعليقات

نجاة محمد
مشكورين للتوضيح
نجاة محمد
جزاة الله كل خير
جعيثن
بالعكس ياجاهل كبرالسن مع الصحه ماله تاثير
ابو عمار
لعنة الله عليك يالحقير
ابو عمار
اوكي

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