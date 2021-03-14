شاهد.. مقيمة أمريكية تروي تجربتها في تلقي اللقاح بالرياض

الرياض (صدى):
أعربت مقيمة أمريكية بالرياض، عن سعادتها بتجربة تلقي اللقاح بالمملكة، مشيدة بالتنظيم وسهولة الإجراءات.
ونشرت المقيمة مقطع فيديو راوية تفاصيل تجربتها، قائلة: " أعيش في السعودية وتلقيت اللقاح في مستشفى بالرياض، كان الوضع رائعا ومنظمين للغاية ".
وتابعت: " فحصوا درجة حرارتي، وأريتهم موعد حجزي فمنحوني رقما، وغرفة الانتظار كبيرة بها مساحات واسعة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ولديهم شاشات تظهر جميع الأرقام ".
وأوضحت أن الأمر لم يستغرق سوى دقيقتين حتى جاء دورها، قائلة: " تلقيت اللقاح وأبقوني بضعة دقائق ليروا إن كان هناك أي رد فعل من اللقاح، ولم يستغرق الأمر كله سوى دقائق ".