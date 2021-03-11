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شاهد..ابن مساعد للأمريكان: لستم أنتم من يعطينا محاضرات عن حقوق الإنسان

Time منذ ساعة
Views 1675
شاهد..ابن مساعد للأمريكان: لستم أنتم من يعطينا محاضرات عن حقوق الإنسان

نايف السالم (صدى):
وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأمريكية، وتدخلها في شؤون المملكة، وموقفها من قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال الأمير ابن مساعد في رسالته للأمريكان: " لستم أنتم من يملي علينا ما ينبغي أن نفعل أوما لا ينبغي أن نفعل، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ في الإصلاحات قبل دخول بايدن البيت الأبيض " .

وتابع سموه: " ستستمر القيادة في عملها وفي معالجة الأخطاء وفقًا لمعايير مجتمعنا، وليس تحت إملاءات أحد " .

وأضاف: " لستم أنتم أفضل من يعطينا محاضرات عن حقوق الإنسان "، متسائلا: " ماذا فعلت أمريكا في الهنود الحمر، وفي الحرب الكورية وفيتنام، قتلوا شيوخا ونساءا وأطفالا، وماذا فعلتم في جوانتناموا، وممارسات الشرطة المستمرة حتى الآن ضد الأمريكان من أصول أفريقية " .

شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يتحدث عن إصلاحات ولي العهد 

Time واتساب
عبدالرحمن بن مساعد
امريكا

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زعيم اااسيا
جحفلي ١١٩ سبب انهيار النصر لمده موسمين لم يحقق بطوله فسخ عقولهم قبل بشوتهم هدف ابكى اشنابهم وصاح كبيرهم قبل صغيرهم
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله على المجرمين
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي

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