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شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يتحدث عن إصلاحات ولي العهد 

Time منذ 56 دقيقة
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شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يتحدث عن إصلاحات ولي العهد 

الرياض (صدى):
قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل المواطن، وليست إملاءات من أحد ولا إرضاء لآخر.

وأضاف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، خلال حواره على قناة السعودية، أن الإصلاحات بدأت قبل 4 أعوام، وقبل دخول الإدارة الأمريكية الحالية البيت الأبيض، مبينا أن هدفها معالجة الأخطاء، ومصلحة المجتمع، ووفق قيمه وعاداته وتقاليده.

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان نزع العادات التي ليست من الدين، مثل قيادة المرأة للسيارة، لأن منعها كان عادة مجتمعية، خاصة أنها تقود السيارة في البادية منذ سنوات طويلة.

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله ، سفله وعلومهم فشله .. .. مالك ومال هاالاخبار المعفنه يا اخت اميره خالد ، شومي عن نقل توافه الاخبار ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروهم حتى يقروا ويجاوبوا على السؤال / من اين لك هذا ؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاها شره ..
المهم
الكفيل أولا أشد العقاب واقصى العقوبه .مع مصادرت جميع المضبوطات .مع التركيز المدينه فل فل .

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