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الأمير بندر بن سلطان عن تقرير خاشقجي: قائم على مواقف نفسية من المملكة

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الأمير بندر بن سلطان عن تقرير خاشقجي: قائم على مواقف نفسية من المملكة

نايف السالم (صدى):
نشر السكرتير الخاص للأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق لدى أمريكا، تقريرًا تضمن قراءة سموه لتقرير الاستخبارات الأمريكية الهزلي، بخصوص قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقال الأمير بندر معلقا على تقرير الـ CIA: " هذه الجريمة آلمت بكل السعوديين، وهناك أحكام مسبقة ومواقف عقلية، ونفسية، وسياسية ضد المملكة متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها " .

وأضاف: " الجريمة وقعت وأقرّت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر".

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المملكة
خاشقجي
الأمير بندر بن سلطان

أحدث التعليقات

ابو عمار
الحقير يستغل عدم وجود من يحميها من اسرتها من تجاوزاته المتكرره
ابو عمار
ههههههههههههههههه
تفاصيل!!!؟
تفاصيل؟
ابو عمار
هذا مصري والا بحريني
ابو عمار
كفو

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