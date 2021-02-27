بالفيديو.. وزير الخارجية الأمريكي السابق: لم أجد دليلاً مباشرًا يربط بين ولي العهد ومقتل خاشقجي

الرياض (صدى):
كشف لقاء سابق لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، عن كذب ادعاءات التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرًا بشأن قضية مقتل المواطن الصحفي الراحل جمال خاشقجي.
وقال مايك بومبيو، في اللقاء: "لقد قرأت كل جزء من المعلومات الإستخباراتية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم أجد دليلاً مباشرا يربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبين مقتل جمال خاشقجي" .
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي السابق:" أن هذا بيان دقيق، وهو بيان هام، وهو تصريح نخرجه للعلن وعدم وجود أي شيء يدينه"، متابعًا:" اليوم نحن نعمل مع السعودية في أفغانستان، ونحن نعمل مع السعوديين للرد على آية الله خامنئي الذي قتل مئات الأمريكيين، إنهم مصدر دعم كبير لنا".