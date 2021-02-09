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تعليق "فيفا" على منع النصر من تسجيل اللاعبين لـ 3 فترات

Time منذ ساعة
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تعليق "فيفا" على منع النصر من تسجيل اللاعبين لـ 3 فترات

طلال الغامدي (صدى):
على الرغم من نفي عضو مجلس إدارة نادي النصر عبدالرحمن الشهري، قرار حرمان النادي من إبرام أي صفقات جديدة لمدة 3 فترات انتقالات مقبلة، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " أنه تم إبلاغ النصر بالقرار منذ 20 يناير الماضي.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في تعليقه على قضية منع نادي النصر من التسجيل لمدة 3 فترات، أن القرار جاء لعدم التزامه بسداد المستحقات، وسيبدأ في الفترة الصيفية المقبلة.

وقال " فيفا " : " اذا استمر النصر في عدم سداد المبالغ المالية المستحقة سيتم تحويل القضية إلى لجنة الانضباط وقد يصدر عقوبات اضافية " .

وأضاف: " إذا قام النصر بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه سيتم رفع قرار المنع ولا يوجد مهلة زمنية للسداد ".

وأشار الاتحاد إلى أن قرار منع النصر من التسجيل يأتي بعد تأخره في سداد مستحقات انتقال اللاعب مايكون.

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النصر
فيفا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع الوباء عنا وعن كافة امة محمد عليه الصلاة والسلام ، الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويعوض على اصحابه .. آمين ..
ابومحمد2
لا جديد في الموضوع هم في كل مكان وعلى مدار الساعه
د محمد ماجد بخش
إن ما يمثل لمحيط الذرات من أعداد وحدات تمثيل للكتل الفراغية النسبية هي قياس لدرجة الكتلة على أساس المحور الممثل للثقالة الممثلة بوحدات الثقل وهذا الطرح يعني أن لا معنى لتحديد قيمة الكتلة البنائية لتمثيل ذرات العناصر سوى في تمثيل انتظام تمثيل الدرجات المختلفة بنفس الوحدات مع اختلاف المحاور الممثلة لمركز الثقل في كل حالة تمثيل فراغية منفصلة ممثلة لدرجات المجموع العددية الممثلة لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي بدلالة الوحدة المغناطيسية الموحدة في تمثيل درجات ثقل الوحدة الذرية العددية الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
بندر الحربي
يامعاليه ماعمر المساجد صارة سبب باالانتسار للفايروس الله المستعان

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