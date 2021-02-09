تعليق "فيفا" على منع النصر من تسجيل اللاعبين لـ 3 فترات

طلال الغامدي (صدى):
على الرغم من نفي عضو مجلس إدارة نادي النصر عبدالرحمن الشهري، قرار حرمان النادي من إبرام أي صفقات جديدة لمدة 3 فترات انتقالات مقبلة، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " أنه تم إبلاغ النصر بالقرار منذ 20 يناير الماضي.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في تعليقه على قضية منع نادي النصر من التسجيل لمدة 3 فترات، أن القرار جاء لعدم التزامه بسداد المستحقات، وسيبدأ في الفترة الصيفية المقبلة.
وقال " فيفا " : " اذا استمر النصر في عدم سداد المبالغ المالية المستحقة سيتم تحويل القضية إلى لجنة الانضباط وقد يصدر عقوبات اضافية " .
وأضاف: " إذا قام النصر بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه سيتم رفع قرار المنع ولا يوجد مهلة زمنية للسداد ".
وأشار الاتحاد إلى أن قرار منع النصر من التسجيل يأتي بعد تأخره في سداد مستحقات انتقال اللاعب مايكون.
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