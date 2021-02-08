الأعداد السابقة للصحيفة

أول تعليق من النصر على أنباء حرمانه من التعاقدات

Time منذ 40 دقيقة
Views 1896
أول تعليق من النصر على أنباء حرمانه من التعاقدات

ماجد محمد (صدى):
نفى عضو مجلس إدارة نادي النصر عبدالرحمن الشهري، الأنباء التي تتحدث عن حرمان العالمي من إبرام أي صفقات جديدة لمدة 3 فترات انتقالات مقبلة.

وقال الشهري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " إشارة إلى الأخبار بشأن إصدار الاتحاد الدولي عقوبة على النادي بخصوص عدم دفع مستحقات مخالصة اللاعب أحمد موسى، نوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة " .

وتابع: " النادي قد التزم بسداد جميع الدفعات المنصوص عليها في اتفاقية المخالصة مع اللاعب في الوقت المحدد، وتم إرسال جميع إثباتات السداد للاعب ".

جاد ذلك بعدما أكد مايك ماكجراث، مراسل صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن فيفا قرر معاقبة النصر بالحرمان من إبرام أي صفقات جديدة بسبب مستحقات مالية متأخرة عليه للاعبين سابقين.

Time واتساب
النصر
صفقات
التعاقدات
عبدالرحمن الشهري

أحدث التعليقات

ا
والله يميل للموظفه عشان فلوسها
ابوسلطان
ههههههههه يقولك المثل يامن لقاء الفاره الي في ذنبها خيط روحو دوروها توكم تنتبهون هذي انتهت الحقو لاتجي مصيبة اكبر
الزعيم العالمي
ابشر بالدعم إذا مادعمنا العالمي مين ندعم فدوه للهلال ماقصر كل شيء حققه لنا الهلال عشقي للأبد.
ابوبدر
الله لا جاب الغلا.. حسبي الله على ابومهر اسيا ان كان هو ورطنا وشرد. لو فيه احد يلام على اعادة البخيل لنا هو اللي سمح له يتصرف كمشرف ويحيد رئيس النادي اللي هو احضره لرئاسة النادي وافتعل معاه المشاكل وخلاه يستقيل وبعدها جاب لنا غيره واستغل مشكلة بسيطة وحط رجله. اي احتراف هذا اللي يخليه مشرف ويحيد رؤوساء النادي ويحاربهم علشان يلقى حجة يفر من المسؤولية. والله المفروض الشرط الجزائي يدفعه لساريتش هومن الفلوس اللي على قلبه جزاء استقطابه لهاللاعب المضروب
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ..؟؟؟؟

أخر الأخبار

نجم الهلال السابق يرقد في المستشفى
نجم الهلال السابق يرقد في المستشفى
Time منذ 7 دقائق Views 1367
نتائج التحقيقات الأولية مع تونسية مارست الطب دون شهادة بجدة
نتائج التحقيقات الأولية مع تونسية مارست الطب دون شهادة بجدة
Time منذ 36 دقيقة Views 1762
توضيح من الصحة بشأن مدة استمرار إجراءات مواجهة كورونا
توضيح من الصحة بشأن مدة استمرار إجراءات مواجهة كورونا
Time منذ 38 دقيقة Views 1715
أول تعليق من النصر على أنباء حرمانه من التعاقدات
أول تعليق من النصر على أنباء حرمانه من التعاقدات
Time منذ 40 دقيقة Views 1896
شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة حول إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصالهما
شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة حول إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصالهما
Time منذ 42 دقيقة Views 1578
قائد المنتخب العماني أحمد كانو يفاجىء لاعب الهلال سلمان الفرج
قائد المنتخب العماني أحمد كانو يفاجىء لاعب الهلال سلمان الفرج
Time منذ 56 دقيقة Views 627
طارق النوفل : الهلال أمام مفصل تاريخي
طارق النوفل : الهلال أمام مفصل تاريخي
Time منذ 57 دقيقة Views 368
دودج تطرح سيارتها الجديدة دوانجو SRT هيلكات 2021
دودج تطرح سيارتها الجديدة دوانجو SRT هيلكات 2021
Time منذ 59 دقيقة Views 1326
ماجد الفهمي : الهلال يحتاج إلى صدمة لتحل مشاكله
ماجد الفهمي : الهلال يحتاج إلى صدمة لتحل مشاكله
Time منذ 59 دقيقة Views 276
الأهلي يحسم مصير عودة ساريتش 
الأهلي يحسم مصير عودة ساريتش 
Time منذ ساعة Views 1915