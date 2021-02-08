أول تعليق من النصر على أنباء حرمانه من التعاقدات

ماجد محمد (صدى):
نفى عضو مجلس إدارة نادي النصر عبدالرحمن الشهري، الأنباء التي تتحدث عن حرمان العالمي من إبرام أي صفقات جديدة لمدة 3 فترات انتقالات مقبلة.
وقال الشهري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " إشارة إلى الأخبار بشأن إصدار الاتحاد الدولي عقوبة على النادي بخصوص عدم دفع مستحقات مخالصة اللاعب أحمد موسى، نوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة " .
وتابع: " النادي قد التزم بسداد جميع الدفعات المنصوص عليها في اتفاقية المخالصة مع اللاعب في الوقت المحدد، وتم إرسال جميع إثباتات السداد للاعب ".
جاد ذلك بعدما أكد مايك ماكجراث، مراسل صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن فيفا قرر معاقبة النصر بالحرمان من إبرام أي صفقات جديدة بسبب مستحقات مالية متأخرة عليه للاعبين سابقين.