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قرار جديد بشأن صلاة الجنازة

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قرار جديد بشأن صلاة الجنازة

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد.

كما تقرر تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر - قدر المستطاع - في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.

سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

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وزارة الداخلية
كورونا

أحدث التعليقات

ابو عمار
يا ليت شهر يكون افضل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم .. هذا الحقير يجب ان يكون عقابه بمثل فعلته
خالد
اللهم وأهدها للحق

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