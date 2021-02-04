الأعداد السابقة للصحيفة

بدءا من اليوم الخميس..تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي

Time منذ 8 دقائق
Views 1197
بدءا من اليوم الخميس..تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي

الرياض (صدى):
تزامنا مع ارتفاع المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وما في حكمها.

وسيتم تطبيق القرار بداية من اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءا، حيث يتم الاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

كما تقرر عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

اقرا ايضا:

الداخلية: إيقاف كافة المناسبات وحفلات الزفاف لمدة شهر

Time واتساب
الرياض
المملكة

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه شك ان سداد الديون اولى من الزواج الا اذا تم السماح للمدين بتأجيل السداد او تفسيطه على فترات
ابو عمار
مواقف المملكه ثابته للقضيه الفلسطينيه منذو احتلالها من قبل اسرائيل
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ممتاز جدا
[email protected]
اللهم عجّل بنصرها ، وأنتقم من طليقها عاجلاً غير , أكثروا من هذا الدعاء دائماً خاصة آخر الليل عندما يتنزل الله الى السماء الدنيا ويقول: (هل من داعٍ أستجيب له) فالدعاء سلاح المؤمن الذي لا يخذله ، عندما تخذله قوانين البشر

أخر الأخبار

قرار جديد بشأن صلاة الجنازة
قرار جديد بشأن صلاة الجنازة
Time منذ 42 ثانية Views 999
بدءا من اليوم الخميس..تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي
بدءا من اليوم الخميس..تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي
Time منذ 8 دقائق Views 1197
الداخلية: إيقاف كافة المناسبات وحفلات الزفاف لمدة شهر
الداخلية: إيقاف كافة المناسبات وحفلات الزفاف لمدة شهر
Time منذ 16 دقيقة Views 1745
عراقي ينتقم من مدرائه بطريقة مروعة بعدما أقالوه
عراقي ينتقم من مدرائه بطريقة مروعة بعدما أقالوه
Time منذ 22 دقيقة Views 187
مدرب الاتحاد يخطط للرحيل
مدرب الاتحاد يخطط للرحيل
Time منذ 30 دقيقة Views 1414
محمد الذايدي : بطولات النصر الرسمية 26 بطولة وهذا هو الدليل
محمد الذايدي : بطولات النصر الرسمية 26 بطولة وهذا هو الدليل
Time منذ 38 دقيقة Views 242
نبيل العبودي : إعلام النصر كان لا يعترف ببطولة السوبر
نبيل العبودي : إعلام النصر كان لا يعترف ببطولة السوبر
Time منذ 39 دقيقة Views 222
وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز
وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز
Time منذ ساعة Views 2133
إغلاق 10 منشآت مخالفة بجازان
إغلاق 10 منشآت مخالفة بجازان
Time منذ ساعة Views 1626
نبأ سار لطلاب الماجستير في تخصص القراءات بجامعة الطائف
نبأ سار لطلاب الماجستير في تخصص القراءات بجامعة الطائف
Time منذ ساعة Views 1623