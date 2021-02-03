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وزير الموارد البشرية يشيد بالمنصة الوطنية للتوظيف

Time منذ ساعة
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وزير الموارد البشرية يشيد بالمنصة الوطنية للتوظيف

الرياض (صدى):
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "باسم".

وقال "الراجحي" : "‏أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم الذي يحظى به سوق العمل السعودي، حيث ستسهم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص".

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

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الراجحي
وزارة الموارد البشرية
المنصة الوطنية للتوظيف

أحدث التعليقات

فهدراكان
الله يتمم على خير والله يجمع بينهم على الموده والمحبه ويرزقهم الذريه الصالحه والله يوفقهم دنيا واخره
؟؟
احس اي لاعب اول ماينضم لنادي النعر تحس انه ينشحن على نادي الهلال هل هو متوارث ؟؟
مواطن
حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزائكم فيما بقي من رواتبكم
ا
جعل الله يحدرك بين يدي بخلا خالي ماعندنا الوالي ماغير انا وانت بس
ابو فلان
وزارة الموارد البشرية عملت مشاكل من لا شي عمل مختلط ثم مشاكل ثم اشغل الجهات الحكومية غض النظر عن المتبرجات ثم مشاكل ثم اشغل الجهات الحكومية الحل موجود بالشرع تحريم الاختلاط والتبرج والسفور

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