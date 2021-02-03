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بالفيديو..اقتصادي يتوقع إمكانية خفض الرواتب بسبب كورونا

Time منذ 12 دقيقة
Views 1327
بالفيديو..اقتصادي يتوقع إمكانية خفض الرواتب بسبب كورونا

الرياض (صدى):

  1. كشف المحلل الاقتصادي محمد السويد، عما يعنيه عمل إجراءات استباقية لمكافحة انتشار كورونا خلال السنة الحالية في المملكة.

وقال السويد: الإجابة؛ اما زيادة إضافية في الضرائب أو خفض رواتب الموظفين الحكوميين " .

وأضاف خلال مقطع فيديو: " عندما يزداد عدد الإغلاقات، تضطر الدول لعمل برامج تحفيز وصرف تحفيزي إضافي، وعندما تفعل ذلك تصرف أكثر من الميزانية ويزداد العجز، وفي النهاية لا بد من وجود مصادر إيرادات للتمويل ".

وتابع: " الشيء الثاني يمكن أن يكون القطاع الخاص قد عجز عن أخذ دوره، ولم يستطع التفاعل مع الإغلاقات ولم يتوقع المستثمر الأجنبي الإجراءات الحكومية، وهنا يعجز القطاع الخاص عن أداء دوره وكذلك تضطر الحكومة لزيادة المصروفات ونعود مرة أخرى لموضوع العجز، وفي النهاية تزيد الضرائب أو تخفض الرواتب" .

 

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الرياض
كورونا

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... مجرمون فاسدون .. .. عليهم من الله ما يستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي سلمه من شرهم ..
نجاة محمد
نشكر لكم التوضيح للشعب المصري الشقيق
نجاة محمد
نشكر لكم التوضيح للشعب المصري الشقيق

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