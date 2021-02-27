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كاتب قطري عن سياسة الجزيرة: تريدونها مصالحة من طرف واحد!

Time منذ 10 دقائق
Views 1363
كاتب قطري عن سياسة الجزيرة: تريدونها مصالحة من طرف واحد!

ماجد القزيز (صدى):
استنكر الكاتب القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، طريقة تغطية قناة الجزيرة لتقرير المخابرات الأمريكية بخصوص قضية جمال خاشقجي.

وقال ابن عبد الرحمن: "خوش مصالحة يا الجزيرة، ماخلينا منبر ولا منصة إلا طرقناها من أجل المصالحة وشكاوي في كل محفل " .

وتساءل موجها حديثه للقائمين على القناة القطرية: " هل تريدونها مصالحة من طرف واحد، يلتزمون ولا تلتزم، تاخذ ولا تعطي وعجبي " .

وتابع: " إذا كان ما تقومون به من باب الرأي والرأي الآخر، لماذا لا تفتحون ملفات عن عمان وايران، ولا على راسهم ريش ".

وأضاف ساخرًا: " عندي لكم موضوعات تناسبكم مثيرة وشيقة، وسأصمم لكم شعارات وأقوال وعبارات مجانا " .

واختتم: " الشيء المحير ما نفع تلك السياسة الاعلامية، في هذه الظروف، وما جدواها، وتخدم من؟ ".

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قطر
الجزيرة

أحدث التعليقات

abdul
اذا كانت بعض البلديات تطعم لحوم مسمومة للكلاب الضالة فشيمة بعض ابناء الحارة ربط الكلاب وتجويعها.
بلبل البحر
العنوان يوحي بأن العلاقة الآثمة من الخال مع زوجة ابن الأخت!
abdul
الذي تم تداوله هو تقرير وكالة الاستخبارات الامركية CIA وليس تعليق صحفي او اخبار رياضية .
abdul
صدق من قال ج/ رِيتْوِت
الحكم
الاستخبارات الامريكيه فشلت فشل ذريعا في الكشف عن واقعة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي منذو عام 1963 حتي الان فكيف لها بالمصداقيه وهي تبني تقريرها علي الظنون والشكوك والتخمينات والفرضيات في مقتل خاشقجي السعوديون لن يخضعو للابتزازات ايا كان مصدرها كلنا دروع لمحمد بن سلمان

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