كاتب قطري عن سياسة الجزيرة: تريدونها مصالحة من طرف واحد!

ماجد القزيز (صدى):
استنكر الكاتب القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، طريقة تغطية قناة الجزيرة لتقرير المخابرات الأمريكية بخصوص قضية جمال خاشقجي.
وقال ابن عبد الرحمن: "خوش مصالحة يا الجزيرة، ماخلينا منبر ولا منصة إلا طرقناها من أجل المصالحة وشكاوي في كل محفل " .
وتساءل موجها حديثه للقائمين على القناة القطرية: " هل تريدونها مصالحة من طرف واحد، يلتزمون ولا تلتزم، تاخذ ولا تعطي وعجبي " .
وتابع: " إذا كان ما تقومون به من باب الرأي والرأي الآخر، لماذا لا تفتحون ملفات عن عمان وايران، ولا على راسهم ريش ".
وأضاف ساخرًا: " عندي لكم موضوعات تناسبكم مثيرة وشيقة، وسأصمم لكم شعارات وأقوال وعبارات مجانا " .
واختتم: " الشيء المحير ما نفع تلك السياسة الاعلامية، في هذه الظروف، وما جدواها، وتخدم من؟ ".
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